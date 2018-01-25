На железнодорожном переезде в районе поселка Запанской прошла акция «Молодежь за безопасный переезд»

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В ходе мероприятия водителям транспортных средств раздавали информационные материалы – памятки о правилах безопасного пересеченияжелезной дороги на оборудованных и необорудованных переездах и проводили профилактические беседы. Также, с целью напоминания о необходимости соблюдения ПДД на железнодорожных переездах водители получили сувенирную продукцию в виде ароматизаторов для автомобиля.Молодые работники планируют продолжить профилактическую работу в данном направлении и проводить подобные акции в текущем году не только в Самарском регионе, но и в остальных регионах Куйбышевской железной дороги. Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП, сообщает пресс-служба КбшЖД.