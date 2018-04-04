На здании самарского кардиоцентра появилась мемориальная доска в честь Почетного гражданина города Виктора Полякова

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успешно окончил Куйбышевский медицинский институт и здесь же в 1968 году защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. В 1976 году он возглавил кардиохирургическое отделение в новой специализированной кардиологической больнице, ставшей впоследствии областным кардиоцентром. Параллельно с этой работой он был избран заведующим кафедрой детской хирургии Куйбышевского мединститута. В 1978 году ему присвоено звание – профессор.Виктор Петрович сумел на базе кардиологической больницы развить хирургию «открытого» сердца, а с 1978 года стал протезировать клапаны сердца и исправлять сложные врожденные пороки. За уникальные операции и научные открытия Виктор Поляков был удостоен звания Лауреата национальной премии «Призвание».В 1989 году по предложению профессора Полякова в Куйбышевском медицинском институте была создана первая в стране кафедра кардиологии и кардиохирургии факультета повышения квалификации врачей, которая сыграла важную роль в подготовке врачей-кардиохирургов в Приволжском регионе. Кафедрой подготовлено около 3000 специалистов, были освоены все современные технологии в кардиохирургии, разработаны и внедрены новые операции. Благодаря работе профессора Полякова Самарский областной кардиологический диспансер стал одним из ведущих специализированных центров в России.«Виктор Петрович был уникальной личностью – он обладал безграничным человеколюбием и чувством сострадания. Очень остро ощущая чужую боль, Виктор Петрович до последних дней жизни делал все возможное, чтобы помочь людям, - отметила Елена Лапушкина. - Частичка его души и таланта осталась в огромном количестве блестящих кардиохирургов, его воспитанников, в его пациентах, родных, близких, а это – сотни тысяч человек. Открытие этой мемориальной доски – лишь малая часть того, что мы можем сделать в благодарность Виктору Петровичу», сообщает пресс-служба администрации Самары.