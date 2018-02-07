На завершение ремонта Красноглинского шоссе потратят еще 96,6 млн рублей
7 февраля 2018 23:17
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Стоимость контракта – 96,6 млн рублей. В начале марта будет выбран подрядчик, который проведет земляные работы, укладку кабеля, обустроит наружное освещение и выполнит другие работы. Подрядчик должен будет закончить работы до ноября 2018 года.
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