На заседании межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области озвучили предварительный прогноз весеннего паводка
9 февраля 2017 23:02
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Участие в заседании приняли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, руководители муниципальных образований.
Начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Адар Мингазов сделал предварительный прогноз весеннего паводка на текущий год. По его словам, осеннее увлажнение почвы в 2016 году было в пределах от 67-80% до 142-161% от нормы. По данным наблюдательной сети на 31 января 2017 года запасы воды в снеге в бассейнах рек изменялись от 74-102% до 107-155 % от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составила 54 см. Глубина промерзания почвы в среднем равняется 49 см, при норме на конец января 70 см.
Водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года. По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках области уровни воды ожидаются выше нормы.
На 31 января текущего года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы.
Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища. По состоянию на 7 февраля свободный объем составляет 20,8 куб. км (в 2016 году - 7,3 куб. км).
Согласно информации, предоставленной филиалом ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», в период пропуска паводка в работе будут находиться 18 гидроагрегатов. Между администрациями г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и филиалом «Жигулевская ГЭС» заключены соглашения о порядке взаимодействия и информирования в период паводка. Опасных дефектов гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования, ограничивающих пропуск паводковых вод, а также размывов в зоне крепления дна отводящих каналов ГЭС и водосливной плотины нет. Несанкционированные застройки в охранной зоне гидротехнических сооружений ГЭС в нижнем бьефе отсутствуют.
Как сообщил министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, муниципальные районы Самарской области осуществляют подготовку к прохождению весеннего половодья 2017 года, в том числе обследование ГТС, расчистку береговых полос, при необходимости сработку прудов и водохранилищ до отметок, обеспечивающих безопасный пропуск паводка.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, для проведения противопаводковых мероприятий на территории области создана достаточная группировка сил и средств: личного состава 6620 человек, 993 единицы автомобильной техники, специальной – 421 единица, инженерной – 194, планируется привлечение семи единиц техники для воздушной разведки, организована работа по информированию населения о складывающейся обстановке. Создан запас материальных ресурсов.
По итогам совещания члены комиссии рекомендовали ФГБУ«Пpиволжское УГМС» предусмотреть, при необходимости, выставление дополнительных гидрологических постов на реках, где прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок и возможно подтопление населенных пунктов. Министерству лесного хозяйства поручено организовать мониторинг гидротехнических сооружений, обратив особое внимание на гидротехнические сооружения ёмкостью свыше
500 тыс. м3 и бесхозяйные, а также контроль за подготовкой ГТС, расположенных на территории муниципальных образований региона. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области совместно с главами городских округов и муниципальных районов области поручено организовать проведение превентивных мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций населенных пунктов к пропуску талой воды, сообщает пресс-служба облправительства.
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