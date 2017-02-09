На заседании межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области озвучили предварительный прогноз весеннего паводка

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Участие в заседании приняли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, руководители муниципальных образований.Начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»сделал предварительный прогноз весеннего паводка на текущий год. По его словам, осеннее увлажнение почвы в 2016 году было в пределах от 67-80% до 142-161% от нормы. По данным наблюдательной сети на 31 января 2017 года запасы воды в снеге в бассейнах рек изменялись от 74-102% до 107-155 % от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составила 54 см. Глубина промерзания почвы в среднем равняется 49 см, при норме на конец января 70 см.Водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года. По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках области уровни воды ожидаются выше нормы.На 31 января текущего года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы.Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища. По состоянию на 7 февраля свободный объем составляет 20,8 куб. км (в 2016 году - 7,3 куб. км).Согласно информации, предоставленной филиалом ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», в период пропуска паводка в работе будут находиться 18 гидроагрегатов. Между администрациями г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и филиалом «Жигулевская ГЭС» заключены соглашения о порядке взаимодействия и информирования в период паводка. Опасных дефектов гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования, ограничивающих пропуск паводковых вод, а также размывов в зоне крепления дна отводящих каналов ГЭС и водосливной плотины нет. Несанкционированные застройки в охранной зоне гидротехнических сооружений ГЭС в нижнем бьефе отсутствуют.Как сообщил министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области, муниципальные районы Самарской области осуществляют подготовку к прохождению весеннего половодья 2017 года, в том числе обследование ГТС, расчистку береговых полос, при необходимости сработку прудов и водохранилищ до отметок, обеспечивающих безопасный пропуск паводка.По информации ГУ МЧС России по Самарской области, для проведения противопаводковых мероприятий на территории области создана достаточная группировка сил и средств: личного состава 6620 человек, 993 единицы автомобильной техники, специальной – 421 единица, инженерной – 194, планируется привлечение семи единиц техники для воздушной разведки, организована работа по информированию населения о складывающейся обстановке. Создан запас материальных ресурсов.По итогам совещания члены комиссии рекомендовали ФГБУ«Пpиволжское УГМС» предусмотреть, при необходимости, выставление дополнительных гидрологических постов на реках, где прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок и возможно подтопление населенных пунктов. Министерству лесного хозяйства поручено организовать мониторинг гидротехнических сооружений, обратив особое внимание на гидротехнические сооружения ёмкостью свыше500 тыс. м3 и бесхозяйные, а также контроль за подготовкой ГТС, расположенных на территории муниципальных образований региона. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области совместно с главами городских округов и муниципальных районов области поручено организовать проведение превентивных мероприятий по подготовке инженерных коммуникаций населенных пунктов к пропуску талой воды, сообщает пресс-служба облправительства.