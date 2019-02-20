На заседании Правительства Самарской области было рассмотрено и утверждено 5 вопросов
20 февраля 2019 15:18
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Ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ЕДВ из областного бюджета
Изменения вносятся в целях обеспечения равного права на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам труда Самарской области, являющимся пенсионерами, и ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста. Законопроект подготовлен по поручению главы региона Дмитрия Азарова в интересах ветеранов труда Самарской области в части получения мер социальной поддержки в связи с пересмотром параметров российской пенсионной системы.
С 1 января 2019 года ветеранам труда Самарской области, имеющим статус неработающих, ЕДВ предоставляется при условии, что размер их пенсии не превышает 21 647,12 рублей.
Одновременно с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, предусматривающие сохранение права на ЕДВ ветеранам труда Самарской области, достигшим в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия (ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста).
Законопроектом предлагается внести изменение в закон «О ветеранах труда Самарской области», в соответствии с которым ЕДВ предоставляется ветеранам труда Самарской области предпенсионного возраста при условии, что размер их дохода также не превышает 21 647,12 рублей. Таким образом, ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ЕДВ при условии, что размер их дохода не больше указанной суммы.
Назначение данных выплат происходит в заявительном порядке, при этом будет оцениваться доход (заполняется декларация о доходах) получателя. Заявления принимают управления социальной защиты населения. Размер выплаты составляет от 674 до 1213 рублей и зависит от оснований присвоения звания «ветеран труда Самарской области».
На зарплаты врачам и среднему медперсоналу направят дополнительные средства
На заседании Правительства Самарской области рассмотрен проект изменений в областной закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами ОМС, и реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года планируется направить средства фонда на выплату заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения Самарской области.
Таким образом, софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала составит в 2019 году – 224,9 млн. рублей; в 2020 году – 634,2 млн. рублей; в 2021 году – 922 млн. рублей.
Правительство Самарской области сможет заключать специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности
На заседании Правительства Самарской области рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон «О промышленной политике в Самарской области». Он предусматривает создание законодательных основ для внедрения одной из перспективных и динамично развивающихся форм поддержки развития промышленного производства – заключение специальных инвестиционных контрактов в сфере промышленности (СПИК).
Целью заключения СПИК является создание долгосрочного эффективного взаимодействия инвестора и публичного партнера, в результате которого будут удовлетворены как интересы публичного партнера в развитии промышленного производства, так и интересы инвестора в создании или расширении производства промышленной продукции на льготных условиях.
Согласно действующему законодательству в рамках СПИК одна сторона (инвестор) обязуется создать либо модернизировать производство промышленной продукции на территории России, а другая сторона – Российская Федерация или ее субъект – обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Субъект Российской Федерации может стать стороной СПИК в случае, если региональными нормативными правовыми актами предусмотрены меры стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Для инвесторов-участников СПИК, где одной стороной выступает Российская Федерация, федеральная ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 0% (в том случае, если регион снижает свою часть налога). Если СПИК заключается без участия Российской Федерации, то федеральная ставка данного налога не льготируется, а его региональная ставка не может быть ниже 13,5%. Также возможно обнуление ставки по налогу на имущество организаций. Кроме того, на участников СПИК не распространяются положения налогового законодательства, ухудшающие положение налогоплательщиков. В случае если стороной СПИК выступает Российская Федерация и объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей, то участник СПИК получает упрощенный доступ к государственному заказу.
Таким образом, в настоящее время СПИК является перспективной и динамично развивающейся формой поддержки развития промышленного производства, которая предусматривает значительный набор преференций как федерального, так и регионального уровней.
Законопроект дополняет полномочия Правительства Самарской области в сфере промышленной политики полномочиями по заключению и установлению порядка заключения СПИК.
Кроме того, предлагается дополнить действующий региональный закон «О промышленной политике в Самарской области» статьей 7.2 «Специальный инвестиционный контракт», передает пресс-служба облправительства.
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