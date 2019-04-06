На выставке-отдаче кошек и собак из приютов Самары представлено более 100 животных
6 апреля 2019 14:36
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Всего представлено более 100 животных.
Праздник добра и гуманного отношения к братья нашим меньшим продлится до вечера.
Выставка проходит под девизом: "Возьми друга из приюта".
Организаторы выставки "Друг человека" администрация Октябрьского района и стационар для животных "ФлагманВет", передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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