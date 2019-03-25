На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

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Прошлый мэр города Вакиль Тулубаев досрочно прекратил полномочия в связи с тем, что его годовые отчеты дважды были признаны депутатами местной думы неудовлетворительным. Тулубаев оспаривал отставку в суде, но проиграл. Шестнадцатого января он написал заявление об уходе, в связи с чем были назначены досрочные выборы. Они состоялись 24 марта."На выборах в Усть-Илимске победила депутат от ЛДПР Анна Щекина. Она набрала 44,4 процента голосов избирателей. Бывший председатель городской думы кандидат от партии "Единая Россия" Сергей Зацепин набрал 37,3 процента", — сказала собеседница агентства.Среди потенциальных претендентов на пост мэра, которым избирком отказал в регистрации, были несколько самовыдвиженцев и один из местных политиков — бывший депутат Законодательного собрания региона Анатолий Дубас.По словам Сабировой, у Дубаса, который баллотировался от партии "Родина", были неправильно оформлены документы, один из самовыдвиженцев не смог стать кандидатом на пост мэра по решению суда, еще пятеро претендентов не собрали достаточного количества подписей.Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом. Под фотографией Щекиной была подпись "Мэр города", а под фото Дубаса — "Первый заместитель мэра города".Город Усть-Илимск расположен на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре. В 1974 году здесь была введена в эксплуатацию Усть-Илимская ГЭС. В городе находится крупный филиал компании "Илим" — Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс. Ранее два экс-мэра города были приговорены к длительным срокам заключения: Виктор Дорошок за организацию убийства, Владимир Ташкинов за получение взятки.Фото : группа "Город Усть-Илимск" во ВКонтакте