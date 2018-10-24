На втором заседании Градостроительного совета СО обсудили генпланы Самары и Тольятти и схемы территориального планирования СО

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Напомним, работа Совета возобновлена по инициативевесной этого года после четырёхлетнего перерыва.На повестке-важнейшие вопросы: генеральные планы Самары и Тольятти, схемы территориального планирования СО и агломерации.Открывая заседание Совета, Дмитрий Азаров отметил: принципиально важно, чтобы градостроительные документы и регламенты были взаимоувязаны. Одна из задач Совета - провести их актуализацию и согласование.О Генеральном плане Тольятти доложил Руководитель управления архитектуры и градостроительства АвтоградаПлан уже утверждён, однако, по мнению участников встречи, в нем недостаточно проработан ряд моментов:- план по строительству образоват.учреждений не коррелирует с демографическим прогнозом;-не учтено развитие агломерации (скоростное ж/д сообщение Самара-Тольятти);- необходимо удобное место для строительства вокзала Тольятти, ожидаемый пассажиропоток агломерация - 2,5 млн человек в год;- избыточно количество доп.пожарных депо нет планов по развитию инфраструктуры отдыха (пляжи, летние оздоровительные лагеря).Замечания членов Совета будут учтены в итоговом протоколе заседания. Об исполнении пунктов протокола - отчёт в начале каждого последующего Совета.Готовится к утверждению Генплан Самары. О том, как идёт работа, доложил Александр Карпушкин и представители Гипрогор. Генплан учитывает сильные стороны и предполагает нивелировать риски развития (расползание территорий, экология, отсталость транспортной и инженерной инфраструктуры).На Совете подробно обсуждается схема территориального планирования Самарской-Толяттинской агломерации. Именно с этим документом должны коррелировать генпланы Самары и Тольятти.На сегодня процессы развития городов не в полной мере отвечают задачам агломерации.Самара активно растёт в Южном направлении, застройка Тольятти развивается в сторону Ульяновска. Вместе с тем, скоростное транспортное сообщение и ж/д линия через Курумоч должны на порядок укрепить агломерационные процессы и ещё более "притянуть" города друг к другу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.