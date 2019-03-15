На время ремонта водовода по улице Ново-Садовой временно меняется схема движения автобусов

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По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в связи с аварийными работами на водоводе диаметром 400 мм, проводимыми ООО «Самарские коммунальные системы», по ул. Ново-Садовая (от ул. Новомайская до ул. Часовая) с 18:00 15 марта 2019 и до окончания ремонтных работ общественный транспорт (автобусы) будут следовать по скорректированной схеме.По направлению «в город» автобусы маршрутов №№ 50, 61, 206, 261, 297 вместо ул. Ново-Садовая проследуют по дублеру ул. Ново-Садовая от ул. Новомайская до ул. Лейтенанта Шмидта и далее - по своим маршрутам. По направлению «из города» сохранится установленная ранее схема движения, передает пресс-служба горадминистрации.