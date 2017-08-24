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Совсем скоро на усадьбе А. Толстого состоится праздник яблок. Гостей события ждут множество сюрпризов, розыгрыш призов, интересные и неизвестные факты об этом "сказочном" фрукте.В программе:- кулинарные и творческие мастер-классы от наших сети магазинов "Леруа Мерлен", творческой студии "Бабушкины сказки", французского культурно-лингвистического центра "Альянс Франсез";-старинные игры для детей и состязания со Змеем Горынычем;- лекторий "Читаем вместе" - новая литература для детей, от проекта "15x4";- лекция-дегустация "Яблоки с пузырьками" от гастрономического бутика «Vittoria Gourmet»;- концерт электро-фолк группы NeZabava, танцы и хороводы.А также викторина для детей и взрослых.Начало в 16:30, сообщает пресс-служба музея.