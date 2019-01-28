На улице Ново-Садовой вводятся ограничения по остановке и стоянке автомобильного транспорта

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В связи с необходимостью беспрепятственной уборки снега и повышения пропускной способности автомобильной дороги с 29 января текущего года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в ночное время (с 22.00 до 7.00) на участке улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до Северо-Восточной магистрали.Ограничение стоянки и остановки также будет распространяться на парковочные карманы, расположенные на данном участке. В настоящее время ведется установка соответствующих дорожных знаков.«Сейчас парковка автомобилей на данном участке запрещена только один раз в неделю. В остальное время из-за припаркованных ночью автомобилей уборка снега с крайних правых полос и обочин автодороги сильно затруднена. Днем на неочищенные участки встают другие автомобили, сужая проезжую часть до одной-полутора полос в каждую сторону. Для магистральной дороги с интенсивностью 70 тысяч автомобилей в сутки это недопустимо», - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов, передает пресс-служба облправительства.