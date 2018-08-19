На улице Куйбышева самарцы стали участниками "Музейного скетча" и научились танцевать "Яблочко"

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Уже по традиции в выходные на ул. Куйбышева проходит культмассовка. Библиотеки и музеи соревнуются между собой, предлагая самарцам занимательный досуг. К примеру, в эту субботу на одной из локаций горожан приглашали научиться делать художественные наброски.В роли организаторов проекта "Музейный скетч" выступили сотрудники Художественного музея. Темой вечера стала "История дома на Дворянской". Того самого, в котором сегодня размещен музей. За символическую плату желающим провели экскурсию по стенам здания, возведенного в конце XIX века. Это сделал сотрудник учреждения Ярослав Гончаров.А после второй экскурсовод Дарья Агаркова предложила сделать наброски отреставрированного недавно фасада музея. Желающих попробовать себя в качестве художника — а их собралось больше дюжины — разместили на приготовленных заранее стульях и выдали "рабочий инвентарь" — планшеты и карандаши."Скетч — набросок, быстрая зарисовка, иногда не совсем академичная, с юмором. Это направление на мастер-классе могут освоить даже люди, не имеющие никакого отношения к рисованию", — сообщила Дарья Агаркова.Несмотря на то, что мероприятие проходит уже третьи выходные, на улицу его перенесли впервые. Руководитель центра музейной педагогики и детского творчества Оксана Игнашова рассказала, как повлиял статус "пешеходной" улицы на Художественный музей."Изменилась атмосфера: увеличился поток людей, в том числе иностранцев, которые заглядывают к нам. Также приятно, что есть возможность проводить пленэры. Словом, нам нравится", — констатировала она.Кстати, в воскресенье, 19 числа, музей проведет занятие по теме "Рабочий и колхозница". Участников познакомят с уменьшенной копией скульптуры Мухиной и предложат зарисовать легендарную заставку студии "Мосфильм". А на 26 августа запланирован "Арт-шаг в авангард". На нем посетители познакомятся с работами лауреатов "Поволжских сезонов Александра Васильева", послушают лекции искусствоведа и примут участие в мастер-классе по авангарду.На ул. Куйбышева самарцев научили создавать скетчи и танцевать "Яблочко"24Фоторепортаж: На ул. Куйбышева самарцев научили создавать скетчи и танцевать "Яблочко"Любителей книг, решивших в этот вечер прогуляться по ул. Куйбышева, привлекла к себе другая локация. Рядом со зданием Главпочтамта развернула бурную деятельность Самарская областная библиотека. Организаторы действа презентовали пять отделов: искусствоведческий, краеведческий, патентный, читальный и межбиблиотечный абонемент.Посетители могли безвозмездно взять любую понравившуюся книгу себе домой, а особо эрудированные удостоились бесплатных пригласительных билетов на спектакли театра "Город"."На улице мы проводим презентацию впервые. Это позволило расширить наши возможности. Люди, наконец, вспомнили, что в городе есть библиотеки, их можно посещать и это абсолютно бесплатно!", — рассказала менеджер научно-методического отдела Светлана Ямлиханова.А 20-летняя студентка СФ МГПУ Анастасия Москвитина, не скрывая радости, поделилась впечатлениями от завоеванных билетов в театр: "Мы приняли участие в двух викторинах — краеведческой и патентной, где спрашивали про первооткрывателей, запатентовавших свои изобретения. Вопросы второй оказались для меня легки — я люблю Discovery Channel, National geographic. А на спектакль "Наш класс", кстати, хотела попасть очень давно. Но все случая не подворачивалось. А тут по чистой случайности проходила мимо и так удачно попала на эту площадку. Да и вообще рада, что Куйбышева стала пешеходной. Тут можно отлично провести время и воспользоваться массой возможностей. Особенно по выходным".Здесь же, поблизости, разместился филиал детской библиотеки. Юное поколение могло не только ознакомиться с ассортиментом здания, но и забрать любую понравившуюся книгу. В свою очередь, областная библиотека для слепых и публичная библиотека организовали совместную зону. Незрячие самарцы могли принять участие в тактильных играх, аудио-викторинах и других занятных конкурсах.Чуть позже в сквере "Три вяза" централизованная система детских библиотек Самары собрала десятки желающих поучаствовать в интерактиве "На литературной волне". Публика с азартом выкрикивала ответы на вопросы викторин и загадок, а подростки попробовали свои силы в мастер-классе по изготовлению вертушек.Завершился насыщенный вечер выступлениями самарских групп и танцевальных коллективов.