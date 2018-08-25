На ул. Куйбышева сотрудники Художественного музея провели для горожан грандиозный фестиваль "Арт-Шаг в авангард"

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Еще только одни выходные (2-3 сентября) — и Куйбышева вновь станет проезжей. Помня об этом, представители культурных учреждений используют статус "пешеходной" улицы по максимуму. Сотрудники ЦРК "Художественный", к примеру, организовали работу фотовыставки "Виват, кино России!". Выставленные на улице кадры — это "закулисные" моменты со съемок фильмов, любопытные тем, что актеры на них застигнуты будто врасплох.Кроме того, здесь же каждый желающий мог сделать снимок на память в фотозоне перед кинотеатром. Зрители, посетившие эту локацию, могли получить удовольствие и от звучания томного саксофона, на котором играла лауреат российских и региональных конкурсов Стефания Маренич.Кроме выставки на улице перед входом в ЦРК на 20:30 запланировано файер-шоу, а позже ценителей "лучшего из искусств" приглашают внутрь — на акцию "Ночь кино"."Сегодня удивительный день, который случается лишь раз в год, — рассказала менеджер ЦРК "Художественный" по проектной деятельности Ирина Хоружая. — У нас двойное мероприятие. Во-первых, это "Ночь кино" в рамках всероссийской акции. Мы бесплатно показываем фильмы, выбранные зрителями. В этом году люди голосовали за российские премьеры последнего года. Лидерами стали "Последний богатырь", "Рубеж" и "Танки". Сегодня мы будем рады их представить. Во-вторых, это проект "Выходные на улице Куйбышева". Вне стен кинотеатра он проходит второй раз за август".По традиции, на ул. Куйбышева обозначили свое присутствие и библиотеки. Например, самарская областная детская проводила для ребят интерактив "Чтение в фокусе" и флешмоб "Я на обложке книги".Централизованная система детских библиотек Самары устроила в "Трех вязах" викторину на знание города "Ах, Самара-городок". Кроме того, любой желающий мог поучаствовать в занятном мастер-классе, изобразив рисунок на воздушном шаре.Но "гвоздем программы" в этот раз стал фестиваль "Арт-Шаг в авангард" от Художественного музея. В насыщенную программу феста вошли: выставка живописи, коллекция одежды "Авангард-революция в искусстве" — победитель "Поволжских сезонов Александра Васильева" и выставка картин от Любови Егоровой, проект цифрового музея "Передвижники. РФ" и "Музей на кончиках пальцев"."Над проектом "Арт-шаг" работал весь коллектив музея. Впервые мы провели его на пешеходной ул. Куйбышева три недели назад. Сегодня продолжение праздника — "Арт-Шаг в авангард", — рассказывает директор Художественного музея Алла Шахматова. — Музей располагает богатейшей коллекцией авангарда, которая имеет право быть представленной и за стенами учреждения".Идею поддержали актеры театра "Фонарь", представившие театральную постановку, музыкальный коллектив "Дайте Грэмми", а также художники, которые в режиме онлайн писали модель с натуры. Кроме того, сотрудники музея провели для желающих мастер-класс по изображению фасадов зданий маслом в стиле Лентулова.Но самым занятным публике показался проект "Музей на кончиках пальцев" — 3D-модели картин в стиле авангард из коллекции музея. Выглядело это так: с одной стороны — мольберты с выпуклыми, объемными изображениями картин для незрячих людей. С другой стороны — те же картины, но уже в стандартном 2D-формате и в красках.Чтобы принять участие в проекте, достаточно было воспользоваться аудиогидом, закрыть глаза и следовать голосу комментатора, вслепую изучая 3D-шедевры авангарда. Затем участникам предлагалось открыть глаза и сравнить составленные образы с оригиналами. Экспонатами стали "Волы" Давида Бурлюка, "Натюрморт" Петра Кончаловского, "Пейзаж с красным домом" Аристарха Лентулова и другие работы авангардистов.По словам руководителя центра музейной педагогики и детского творчества Художественного музея Оксаны Игнашовой, это недавний проект, созданный по программе для незрячих и слабовидящих. Однако участие в нем могут принять все, кто желает расширить кругозор и увидеть мир под другим углом.Завершился вечер развлечений выступлением джазовых музыкантов, духового оркестра, бразильским барабанным шоу и танцами городских коллективов.