На участке Заводского шоссе возобновится движение автобусов по обычным схемам

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В связи с открытием движения по Заводскому шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова с 10 ноября 2018 года движение автобусов маршрутов №№ 207, 213, 266 будет осуществляться в обоих направлениях по ранее установленным схемам. А автобусы маршрутов №№ 30, 55 возобновят движение по обычным схемам с 12 ноября 2018 года.Напомним, Заводское шоссе ремонтируется капитально в границах улиц XXII Партсъезда и Земеца в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы ведутся согласно 2-хлетнему муниципальному контракту - полностью они будут завершены в 2019 году, передает пресс-служба горадминистрации.