На территории Ставропольского района обнаружена лиса, погибшая от бешенства м

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В 2018 году на территории Самарской области было зарегистрировано 37 случаев заболевания бешенства среди животных. Это в два раза больше, чем в 2017 году. Из 27 районов губернии не было вспышек бешенства только в 9 районах : Елховском, Исаклинском, Камышлинском,Клявлинском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском, Челно-Вершинском, Шенталинском, они остались благополучными. Во всех остальных – в течение года отмечались вспышки этого заболевания, в некоторых – не по одному разу. Помимо сельских населенных пунктов, бешенство фиксировалось в 4 городах: Самаре, Новокуйбышевске, Жигулевске и Сызрани. Заболевание коснулось как диких и безнадзорных животных, так и домашних, среди которых собаки, кошки и даже коровы (КРС – крупный рогатый скот). Разносчиками вируса являются дикие лисы, которые забегают в населенные пункты, кусают и заражают домашних животных.В 2019 году пока зарегистрирован только 1 случай бешенства. В селе Жигули Ставропольского района, недалеко от Молодецкого кургана, местные жители обнаружили мертвую лису. После лабораторных анализов, стало понятно, что животное погибло от бешенства – в патологическом материале был выявлен антиген вируса бешенства. Образцы патологического материалы были исследованы в Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарская областная ветеринарная лаборатория» . Карантин в селе Жигули введен с 29 января по 29 марта 2019 года. передает пресс-служба Россельхознадзора СО.Фото: соцсети