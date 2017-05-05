На территории Самарского онкодиспансера пройдет выставка военной техники

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В экспозиции будет представлено более 20 образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны из коллекции клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину».На выставке можно будет увидеть стрелковое оружие, советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощённым открытым кузовом ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б, 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, ряд советских 82-мм миномётов, созданных в 1933-1943 гг. и применявшихся преимущественно в стрелковых войсках в батальонном звене в качестве артиллерийской поддержки, американский армейский автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51, американский армейский автомобиль повышенной проходимости Willys MB и многое другое. Вход на выставку свободный, сообщаетпресс-служба облправительства.