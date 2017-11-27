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Новости /  Общество /  Социум  

На территории Приволжского федерального округа будет создан МКС

27 ноября 2017 09:57
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На территории Приволжского федерального округа будет создан МКС Об этом заявил и.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак
Об этом заявил и.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
 
Межрегиональный координационный совет будет создан по границе Приволжского федерального округа. Об этом заявил и.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, подводя итоги совещания с секретарями политсоветов, руководителями МКС и исполкомов региональных отделений ПФО.

«Мы обсудили создание Приволжского МКС, который будет привязан к границам федерального округа. Сюда войдут все субъекты, входящие в состав округа. Это позволит нам более четко выстроить вертикаль между центральными органами Партии, региональными, местными и первичными отделениями. Это важно не только с точки зрения взаимодействия центра с регионами, но и для создания обратной связи», - заявил Турчак.



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