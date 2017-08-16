На территории Кинельского и Большечерниговского районов полицейские провели профилактическую операцию

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На территории Кинельского и Большечерниговского районов полицейские провели профилактическую операциюОни проверили пункт приёма лома чёрного и цветного металлов.На днях полицейские провели операцию на территории Кинельского и Большечерниговского районов. Ранее аналогичные мероприятия уже были проведены в Самаре, Тольятти, Сызрани, Елховском районе, Клявлино, Богатовском районе и других населенных пунктах региона.В оперативно-профилактическом мероприятии были задействованы практически все подразделения областного главка. Это сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, Управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД.В ходе мероприятия полицейские провели обыска домовладений, в которых проживают лица, являющиеся фигурантами ранее возбужденных уголовных дел.Оперативники уголовного розыска областного главка проверили пункт приёма лома чёрного и цветного металлов.Сотрудники органов внутренних дел проверили объект торговли и общественного питания. В торговой точке, расположенной в поселке Алексеевка полицейские выявили нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции и изъяли из оборота находившиеся на реализации 255 литра алкоголя стоимостью более 30 000 рублей. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч.2 и ч.3 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Полицейские провели мероприятия по проверке мест осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Выявлены 158 иностранцев, в отношении 36 нарушителей миграционного законодательства по ч.1 статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» составлены административные протоколы.Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД выявили 9 нарушений Правил дорожного движения, все правонарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.