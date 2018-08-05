На свободу в подгузнике. В Вологде 1,5-годовалый ребёнок сбежал из детсада
5 августа 2018 17:36
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На кадрах ролика видно, как через некоторое время после того, как малыш выбежал во двор, на его поиски вышла сотрудница детсада. Однако она его так и не нашла.
Ребёнка в детсад вернула проходившая мимо женщина, которая увидела на улице одинокого малыша.
По факту произошедшего Следственный комитет по Вологодской области начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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