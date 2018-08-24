На стратегической сессии "Новая жизнь села" рассказали о работе с инвесторами
24 августа 2018 17:14
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В среду, 22 августа, в Усть-Кинельском прошла стратегическая сессия "Новая жизнь села". Руководитель управления инвестиционной политики и развития инвестиционной инфраструктуры минэкономразвития Самарской области Елена Тимофеева рассказала о принципах работы с инвесторами.
"Для нас все инвесторы равны, независимо от того, иностранные или российские, и от того, какой объем средств они вкладывают в свой проект. С каждым инвестором мы работаем в формате "единого окна" — Агентство по привлечению инвестиций Самарской области является первым институтом поддержки, с которым знакомится инвестор, планирующий реализовать проект в нашем регионе", - говорит Елена Тимофеева.
Еще один принцип - соблюдение баланса интересов инвестора и интересов региона. При этом реализация новых инвестиционных идей должна закрепляться в региональном законодательстве, которое постоянно совершенствуется.
"Инвестор может получить широкий спектр государственной поддержки, - напоминает руководитель управления минэкономразвития. - В первую очередь, это льготное налогообложение по налогу на имущество и налогу на прибыль. Если инвестпроект реализуется на территории моногородов Чапаевск, Октябрьск и Похвистнево, к нему применяется льготный режим с увеличением срока — налоговые льготы он получит на срок не до 5 лет, а до 7 лет. В 2016 году город Тольятти получил статус территории опережающего развития. Это дает возможность применять беспрецедентные меры поддержки для предпринимателей, в том числе из сферы АПК. Для инвесторов это возможность получить льготы по налогообложению и обязательным страховым взносам, что для бизнеса очень важно с точки зрения снижения затрат при реализации проекта. Для резидентов ОЭЗ "Тольятти" с 2018 года введен нулевой налог на прибыль до 2023 года, на последующие семь лет — 7%, далее до 2059 года — 15,5%. Вдобавок к этому, ставка транспортного налога обнулена на 10 лет".
А при реализации проектов, получивших статус стратегических, инвестор имеет возможность приобрести земельный участок без проведения торгов.
"С приходом Дмитрия Азарова на пост главы региона, областной совет по инвестициям заработал в более динамичном режиме, - отмечает Елена Тимофеева. - В него входят представители органов власти, общественных организаций, деловых объединений, а так же предприниматели. Рабочая группа совета рассматривает инвестпроекты, дает рекомендации о включении проектов в перечень стратегических, и назначает им куратора, который помогает преодолевать административные барьеры на пути инвестора".
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности", передает Волга Ньюс.
"Для нас все инвесторы равны, независимо от того, иностранные или российские, и от того, какой объем средств они вкладывают в свой проект. С каждым инвестором мы работаем в формате "единого окна" — Агентство по привлечению инвестиций Самарской области является первым институтом поддержки, с которым знакомится инвестор, планирующий реализовать проект в нашем регионе", - говорит Елена Тимофеева.
Еще один принцип - соблюдение баланса интересов инвестора и интересов региона. При этом реализация новых инвестиционных идей должна закрепляться в региональном законодательстве, которое постоянно совершенствуется.
"Инвестор может получить широкий спектр государственной поддержки, - напоминает руководитель управления минэкономразвития. - В первую очередь, это льготное налогообложение по налогу на имущество и налогу на прибыль. Если инвестпроект реализуется на территории моногородов Чапаевск, Октябрьск и Похвистнево, к нему применяется льготный режим с увеличением срока — налоговые льготы он получит на срок не до 5 лет, а до 7 лет. В 2016 году город Тольятти получил статус территории опережающего развития. Это дает возможность применять беспрецедентные меры поддержки для предпринимателей, в том числе из сферы АПК. Для инвесторов это возможность получить льготы по налогообложению и обязательным страховым взносам, что для бизнеса очень важно с точки зрения снижения затрат при реализации проекта. Для резидентов ОЭЗ "Тольятти" с 2018 года введен нулевой налог на прибыль до 2023 года, на последующие семь лет — 7%, далее до 2059 года — 15,5%. Вдобавок к этому, ставка транспортного налога обнулена на 10 лет".
А при реализации проектов, получивших статус стратегических, инвестор имеет возможность приобрести земельный участок без проведения торгов.
"С приходом Дмитрия Азарова на пост главы региона, областной совет по инвестициям заработал в более динамичном режиме, - отмечает Елена Тимофеева. - В него входят представители органов власти, общественных организаций, деловых объединений, а так же предприниматели. Рабочая группа совета рассматривает инвестпроекты, дает рекомендации о включении проектов в перечень стратегических, и назначает им куратора, который помогает преодолевать административные барьеры на пути инвестора".
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности", передает Волга Ньюс.
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