На стадионе "Самара Арена" под председательством Дмитрия Азарова прошло заседание регионального оргкомитета "Россия-2018"

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Открывая совещание,поблагодарил все структуры, которые были задействованы в подготовке и проведении ЧМ-2018. Он подчеркнул, что миллионы советских и российских болельщиков жили мечтой о чемпионате мира в стране, но мало кто предполагал, что матчи Кубка мира пройдут на самарской земле.«Мечта стала явью – чемпионат прошел и в Самарской области. Теперь это часть истории региона. Самарская область стала домом для 500 тысяч человек из 140 стран мира. Это выдающийся показатель. Выдающимся я бы назвал и то, что во время ЧМ-2018 Самара по посещаемости иностранными туристами стала четвертой в стране, после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», – сказал Дмитрий Азаров, и добавил, что путь был непрост.Сомнения, что Самара успеет подготовится к чемпионату, были и у оргкомитета «Россия-2018», и у FIFA. Глава региона в ежедневном режиме контролировал подготовку региона к ЧМ-2018, формировал работу всех служб и ведомств. В итоге удалось объединить тысячи людей для достижения конечного результата.«Благодаря объединению усилий всех структур, нам удалось своевременно подготовится и на высоком уровне провести матчи и все мероприятия, связанные с чемпионатом, – констатировал Глава региона. – Мы показали и доказали еще раз, что достойны принимать мероприятия самого высокого уровня. Нет никаких сомнений, что и в дальнейшем наш регион будет справляться с задачами государственной важности, которые нам доверит Родина».Дмитрий Азаров напомнил слова Президента страны, что Россия подарила миру незабываемый праздник, который вошел в историю как один из самых ярких и непредсказуемых со спортивной точки зрения и результативности турниров. ЧМ-2018 стал праздником для всех его участников.Благодаря масштабным инвестициям в транспортную, социальную, спортивную инфраструктуру, продолжил Дмитрий Азаров, Самарская область получила мощный импульс для развития. Грамотно использовать эту возможность – первоочередная задача. По его словам, региону в сжатые сроки необходимо утвердить программу использования наследия ЧМ-2018. Дмитрий Азаров поставил задачу при ее формировании обязательно учесть предложения жителей области, опыт других регионов, а также рекомендации, прозвучавшие на заседании совета по спорту при Президенте и оргкомитета «Россия-2018», который прошел 20 июля в Калининграде.«Мы просто обязаны с максимальной эффективностью использовать тот шанс, который нам дал чемпионат мира для дальнейшего развития региона», – резюмировал Дмитрий Азаров.Губерния действительно получила богатое наследие – современную транспортную сеть, спортивную инфраструктуру, модернизированные учреждения здравоохранения, благоустроенные общественные пространства. И, самое важное, у региона появился неоценимый опыт проведения масштабных мероприятий.На базе наследия проглядываются и новые перспективы развития региона, подчеркнул в своем докладе врио вице-губернатора, заместитель председателя регионального оргкомитета. По его словам, созданная около «Самара Арены» инженерная, транспортная, коммунальная инфраструктура, а также архитектурно-планировочный потенциал территории создает предпосылки для формирования около Радиоцентра нового городского района.О некоммерческом и коммерческом использовании «Самара Арены», а также о развитии прилегающей территории доложил руководитель департамента по организации подготовки к ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения регионального минспорта Виталий Иванов.В рамках концепции использования наследия ЧМ-2018 футбольная арена должна стать многофункциональным центром не только для спортивных, но и для развлекательных, событийных, выставочных мероприятий. В приоритете, конечно, спортивная составляющая. Кроме того, что стадион будет отдан в использование «Крыльям Советов», здесь могут появиться детский спортивный центр, центр восстановления спортсменов и другие спортивные объекты – велотрек, УСЗ, центр водных видов спорта. Концепция, по словам, будет представлена 30 ноября.После его доклада Дмитрий Азаров, в первую очередь, поставил задачу представить не просто концепцию, а четкий план использования каждого квадратного метра «Самара Арены». Во-вторых, сдвинул сроки – стратегия развития территории вокруг главного спортобъекта должна быть готова к 15 ноября.Но самое главное, Глава региона поставил задачу к разработке программы развития Радиоцентра привлечь научное сообщество – урбанистов. Дмитрий Азаров высказал сомнение, что развитие только спортивной составляющей «вдохнет жизнь» в территорию. По его мнению, предлагаемый ранее парк развлечений будет также пользоваться популярностью«Нужна научная проработка. Здесь должен быть концептуальный проект на долгосрочную перспективу. Иначе будет деградация территории, а этого допустить нельзя», – подчеркнул он.На совещание обсудили также гуманитарное наследие ЧМ-2018. Так, ведущий специалист по работе с волонтерамипредложила внедрить в регионе стандарт поддержки добровольчества и создать ресурсный центр, который объединит кадровый потенциал волонтерских центров.Дмитрий Азаров ее поддержал, дав поручение региональным структурам при формировании кадрового резерва в первую очередь иметь в виду волонтеров ЧМ-2018.«Этот потенциал нельзя потерять. Это главный резерв, наши помощники, которые уже проявили себя», – акцентировал внимание глава региона.Отдельно на встрече обсудили подготовку к первому матчу чемпионата РПЛ на «Самара Арене» – «Крылья Советов» – ЦСКА. Сегодня, за первые четыре часа, на игру уже продали больше 10 тыс. билетов. Во вторник, по словам финдиректора ПФК «Крылья Советов», ожидается 37-38 тыс зрителей. Уже готова схема доставки болельщиков, для них на последней миле подготовлена культурная программа.Дмитрий Азаров обратил внимание, что для проведения первого матча должны быть мобилизованы все силы – безопасность и комфорт необходимо обеспечить на высшем уровне, как на ЧМ-2018:«Нам очень важно эту планку не снижать. Мы вышли на очень высокий уровень, который во многом не просто изменил настроение и менталитет жителей региона. Люди заново влюбились в свою родную землю, в родной город. Любой шаг назад я буду рассматривать как ситуацию чрезвычайную, неприемлемую. Праздник футбола продолжается», – подвел итог совещания Дмитрий Азаров.В рамках встречи состоялось награждение волонтеров, медиков, представителей СМИ памятными знаками за участие в проведении ЧМ-2018 в Самаре.Особого внимания были удостоены сотрудники силовых ведомств. На заседании антитеррористической комиссии памятным знаком были награждены коллектив УФСБ по Самарской области: руководитель управления генерал-лейтенант, а также ряд сотрудников.Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки Главы государства. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента. «Это говорит о высоком уровне профессионализма и ответственности сотрудников, о безупречной организации, которая помогла создать атмосферу праздника», – сказал руководитель области.Итоги работы по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу подвел врио заместителя председателя правительства Самарской области, руководителя департамента по вопросам общественной безопасностиОн рассказал, что на создание инфраструктуры безопасности в рамках программы по подготовке к чемпионату мира было направлено свыше 524 млн рублей. В частности, на эти средства на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», было построено пожарное депо, здание для подразделения полиции, возведено взрывозащищенное сооружение.По программе повышения безопасности дорожного движения для подразделений ГИБДД были приобретены 50 комплектов видеорегистраторов, 10 легковых автомобилей и 2 модульных поста ДПС. Система видеонаблюдения включала почти 3,5 тыс. видеокамер.«В рамках наследия предстоит адаптировать созданную структуру обеспечения безопасности к повседневным нуждам региона. Такие предложения будут проанализированы и обобщены оперативным штабом Самарской области», – сказал Юрий Иванов.«Опыт проведения чемпионата для Самарской области уникален, – подчеркнул Глава региона. – Все наработки, которых мы вместе достигли в этот период, нам необходимо сохранить и использовать их при проведении массовых мероприятий, проходящих на территории региона. Уверен, перед Самарской областью задачи государственной важности будут ставиться еще не раз», передает пресс-служба облправительства.