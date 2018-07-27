На стадионе "Самара Арена" под председательством Дмитрия Азарова прошло заседание регионального оргкомитета "Россия-2018"
27 июля 2018 23:49
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Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил все структуры, которые были задействованы в подготовке и проведении ЧМ-2018. Он подчеркнул, что миллионы советских и российских болельщиков жили мечтой о чемпионате мира в стране, но мало кто предполагал, что матчи Кубка мира пройдут на самарской земле.
«Мечта стала явью – чемпионат прошел и в Самарской области. Теперь это часть истории региона. Самарская область стала домом для 500 тысяч человек из 140 стран мира. Это выдающийся показатель. Выдающимся я бы назвал и то, что во время ЧМ-2018 Самара по посещаемости иностранными туристами стала четвертой в стране, после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», – сказал Дмитрий Азаров, и добавил, что путь был непрост.
Сомнения, что Самара успеет подготовится к чемпионату, были и у оргкомитета «Россия-2018», и у FIFA. Глава региона в ежедневном режиме контролировал подготовку региона к ЧМ-2018, формировал работу всех служб и ведомств. В итоге удалось объединить тысячи людей для достижения конечного результата.
«Благодаря объединению усилий всех структур, нам удалось своевременно подготовится и на высоком уровне провести матчи и все мероприятия, связанные с чемпионатом, – констатировал Глава региона. – Мы показали и доказали еще раз, что достойны принимать мероприятия самого высокого уровня. Нет никаких сомнений, что и в дальнейшем наш регион будет справляться с задачами государственной важности, которые нам доверит Родина».
Дмитрий Азаров напомнил слова Президента страны Владимира Путина, что Россия подарила миру незабываемый праздник, который вошел в историю как один из самых ярких и непредсказуемых со спортивной точки зрения и результативности турниров. ЧМ-2018 стал праздником для всех его участников.
Благодаря масштабным инвестициям в транспортную, социальную, спортивную инфраструктуру, продолжил Дмитрий Азаров, Самарская область получила мощный импульс для развития. Грамотно использовать эту возможность – первоочередная задача. По его словам, региону в сжатые сроки необходимо утвердить программу использования наследия ЧМ-2018. Дмитрий Азаров поставил задачу при ее формировании обязательно учесть предложения жителей области, опыт других регионов, а также рекомендации, прозвучавшие на заседании совета по спорту при Президенте и оргкомитета «Россия-2018», который прошел 20 июля в Калининграде.
«Мы просто обязаны с максимальной эффективностью использовать тот шанс, который нам дал чемпионат мира для дальнейшего развития региона», – резюмировал Дмитрий Азаров.
Губерния действительно получила богатое наследие – современную транспортную сеть, спортивную инфраструктуру, модернизированные учреждения здравоохранения, благоустроенные общественные пространства. И, самое важное, у региона появился неоценимый опыт проведения масштабных мероприятий.
На базе наследия проглядываются и новые перспективы развития региона, подчеркнул в своем докладе врио вице-губернатора, заместитель председателя регионального оргкомитета Александр Фетисов. По его словам, созданная около «Самара Арены» инженерная, транспортная, коммунальная инфраструктура, а также архитектурно-планировочный потенциал территории создает предпосылки для формирования около Радиоцентра нового городского района.
О некоммерческом и коммерческом использовании «Самара Арены», а также о развитии прилегающей территории доложил руководитель департамента по организации подготовки к ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения регионального минспорта Виталий Иванов.
В рамках концепции использования наследия ЧМ-2018 футбольная арена должна стать многофункциональным центром не только для спортивных, но и для развлекательных, событийных, выставочных мероприятий. В приоритете, конечно, спортивная составляющая. Кроме того, что стадион будет отдан в использование «Крыльям Советов», здесь могут появиться детский спортивный центр, центр восстановления спортсменов и другие спортивные объекты – велотрек, УСЗ, центр водных видов спорта. Концепция, по словам Виталия Иванова, будет представлена 30 ноября.
После его доклада Дмитрий Азаров, в первую очередь, поставил задачу представить не просто концепцию, а четкий план использования каждого квадратного метра «Самара Арены». Во-вторых, сдвинул сроки – стратегия развития территории вокруг главного спортобъекта должна быть готова к 15 ноября.
Но самое главное, Глава региона поставил задачу к разработке программы развития Радиоцентра привлечь научное сообщество – урбанистов. Дмитрий Азаров высказал сомнение, что развитие только спортивной составляющей «вдохнет жизнь» в территорию. По его мнению, предлагаемый ранее парк развлечений будет также пользоваться популярностью
«Нужна научная проработка. Здесь должен быть концептуальный проект на долгосрочную перспективу. Иначе будет деградация территории, а этого допустить нельзя», – подчеркнул он.
На совещание обсудили также гуманитарное наследие ЧМ-2018. Так, ведущий специалист по работе с волонтерами Юлия Чигарева предложила внедрить в регионе стандарт поддержки добровольчества и создать ресурсный центр, который объединит кадровый потенциал волонтерских центров.
Дмитрий Азаров ее поддержал, дав поручение региональным структурам при формировании кадрового резерва в первую очередь иметь в виду волонтеров ЧМ-2018.
«Этот потенциал нельзя потерять. Это главный резерв, наши помощники, которые уже проявили себя», – акцентировал внимание глава региона.
Отдельно на встрече обсудили подготовку к первому матчу чемпионата РПЛ на «Самара Арене» – «Крылья Советов» – ЦСКА. Сегодня, за первые четыре часа, на игру уже продали больше 10 тыс. билетов. Во вторник, по словам финдиректора ПФК «Крылья Советов» Игоря Поварова, ожидается 37-38 тыс зрителей. Уже готова схема доставки болельщиков, для них на последней миле подготовлена культурная программа.
Дмитрий Азаров обратил внимание, что для проведения первого матча должны быть мобилизованы все силы – безопасность и комфорт необходимо обеспечить на высшем уровне, как на ЧМ-2018:
«Нам очень важно эту планку не снижать. Мы вышли на очень высокий уровень, который во многом не просто изменил настроение и менталитет жителей региона. Люди заново влюбились в свою родную землю, в родной город. Любой шаг назад я буду рассматривать как ситуацию чрезвычайную, неприемлемую. Праздник футбола продолжается», – подвел итог совещания Дмитрий Азаров.
В рамках встречи состоялось награждение волонтеров, медиков, представителей СМИ памятными знаками за участие в проведении ЧМ-2018 в Самаре.
Особого внимания были удостоены сотрудники силовых ведомств. На заседании антитеррористической комиссии памятным знаком были награждены коллектив УФСБ по Самарской области: руководитель управления генерал-лейтенант Владимир Татауров, а также ряд сотрудников.
Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки Главы государства. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента. «Это говорит о высоком уровне профессионализма и ответственности сотрудников, о безупречной организации, которая помогла создать атмосферу праздника», – сказал руководитель области.
Итоги работы по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу подвел врио заместителя председателя правительства Самарской области, руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.
Он рассказал, что на создание инфраструктуры безопасности в рамках программы по подготовке к чемпионату мира было направлено свыше 524 млн рублей. В частности, на эти средства на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», было построено пожарное депо, здание для подразделения полиции, возведено взрывозащищенное сооружение.
По программе повышения безопасности дорожного движения для подразделений ГИБДД были приобретены 50 комплектов видеорегистраторов, 10 легковых автомобилей и 2 модульных поста ДПС. Система видеонаблюдения включала почти 3,5 тыс. видеокамер.
«В рамках наследия предстоит адаптировать созданную структуру обеспечения безопасности к повседневным нуждам региона. Такие предложения будут проанализированы и обобщены оперативным штабом Самарской области», – сказал Юрий Иванов.
«Опыт проведения чемпионата для Самарской области уникален, – подчеркнул Глава региона. – Все наработки, которых мы вместе достигли в этот период, нам необходимо сохранить и использовать их при проведении массовых мероприятий, проходящих на территории региона. Уверен, перед Самарской областью задачи государственной важности будут ставиться еще не раз», передает пресс-служба облправительства.
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Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил все структуры, которые были задействованы в подготовке и проведении ЧМ-2018. Социум
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27 июля 2018 21:28
Дмитрий Азаров, в первую очередь, поставил задачу представить не просто концепцию, а четкий план использования каждого квадратного метра "Самара Арены". Социум
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