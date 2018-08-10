На стадионе «Нефтяник» и в сквере «Родина» пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника

96

Так, 11 августа в сквере «Родина» пройдет праздник «Спорту - да! Наркотикам-нет!». Начало в 11.00.В Куйбышевском районе на стадионе «Нефтяник» мероприятие, посвященное Дню физкультурника, стартует в 10.00.На второй очереди набережной будет представлено около 50 спортивных и интерактивных площадок. Площадки начнут работу в 10:00. Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.