На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
29 марта 2018 21:24
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Тема учения: «Организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе».
В учениях приняли участие сотрудники штаба ВСМК, Министерства здравоохранения Самарской области, ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», ГУ МЧС России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи» города Самары, медицинская стадионная команда FIFA, муниципальное казённое учреждение «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», поисково-спасательная служба Самарской области, студенческий спасательный отряд Самарской области, волонтёры и стюарды, медицинские организации города Самары и Самарской области. В качестве статистов были привлечены около 40 студентов образовательных учреждений г. Самары.
Цель учения:
— Организация оповещения, сбора, анализа и обобщения данных оперативной и медицинской обстановки.
— Организация взаимодействия с органами управления других министерств и ведомств при получении сигнала о ЧС.
— Планирование медицинского обеспечения пострадавших в ЧС.
— Организация оказания медицинской помощи пострадавшим и распределения их по медицинским организациям, расположенным в г. Самаре.
— Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим и их родственникам.
По замыслу учений в 10:00 получена информация от дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области о частичном обрушении трибуны на стадионе во время проведения футбольного матча (всего на стадионе находилось около 42 тысяч зрителей).
На стадионе возникла паника и давка болельщиков в результате чего, по предварительным данным, пострадало 273 человека, из них: погибших 19 чел., в крайне тяжелом и тяжелом состоянии 63 чел., средней тяжести 81 чел., легкой степени тяжести 110 чел. Среди пострадавших 7 детей.
Спасатели техногенного отряда ПСС СО отработали навыки извлечения пострадавших из-под завала,а также эвакуацию к машинам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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