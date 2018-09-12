На сколько сильно подешевеет ваш Айфон сегодня вечером?
12 сентября 2018 20:30
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Мы и так уже почти все знаем.
Осенняя презентация Apple скорее всего лишь подтвердит все летние утечки, которые постепенно раскрывали подробности iPhone Xs.
Интересно другое
На сколько должны снизиться цены на старые модели iPhone и как быстро упадут цены на предыдущее поколение смартфонов. Стоит ли ждать серьёзных скидок?
К презентации этого года аналитики Яндекс.Маркета изучили, как менялась стоимость айфонов двух последних лет.
Представленные 7 сентября 2016 года смартфоны Apple iPhone 7 и 7 Plus заметно подешевели уже через месяц после старта продаж.
Цены на iPhone 7 (сентябрь, 2016 – март, 2017 гг.)
iPhone 7 32GB: 58 000 руб. – 37 000 руб.
Разница составила 21 тыс. руб.
iPhone 7 128GB: 68 000 руб. – 43 000 руб.
Разница составила 25 тыс. руб.
iPhone 7 Plus 32GB: 72 000 руб. – 46 000 руб.
Разница составила 26 тыс. руб.
iPhone 7 Plus 128GB: 80 000 руб. – 51 000 руб.
Разница составила 29 тыс. руб.
iPhone 7 Plus 256GB: 140 000 руб. – 55 000 руб.
Разница составила 85 тыс. руб.
Сильнее всего за это время подешевел iPhone 7 Plus 256GB. К марту 2018 года цены на iPhone 7 и 7 Plus упали в среднем на 30%, кто бы мог подумать!
Уже к апрелю можно было говорить о стабилизации умеренных цен на данные модели, если бы не резкий скачок курс доллара по отношению к рублю (с 57,2 рубля за доллар до 64 рублей).
После скачка цены ожидаемо взлетели на 3-5 тысяч вверх в зависимости от модели. В дальнейшем цена постепенно снижалась вплоть до презентации новых моделей.
В сентябре 2017 г. года компания Apple представила сразу три новых модели смартфона (iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X). Первые две появились в продаже уже через пару недель, а вот революционный iPhone X пришлось ждать до ноября.
Цены на iPhone 8 (сентябрь, 2017 – март, 2018 гг.)
iPhone 8 64GB: 52 000 руб. – 43 000 руб.
Разница составила 9 тыс. руб.
iPhone 8 256GB: 63 000 руб. – 54 000 руб.
Разница составила 9 тыс. руб.
iPhone 8 Plus 64GB: 61 000 руб. – 55 000 руб.
Разница составила 6 тыс. руб.
iPhone 8 Plus 256GB: 70 000 руб. – 65 000 руб.
Разница составила 5 тыс. руб.
В целом цены на iPhone 8 и 8 Plus успели упасть аж на 10-12%. По сравнению с предыдущими моделями разница кажется смешной.
Снижение стоимости смартфона на 5-9 тыс. рублей не идёт ни в какое сравнение с дикой разницей в 85 тыс. рублей за предыдущие яблочные гаджеты за аналогичный период.
Цены на iPhone X (ноябрь, 2017 – март, 2018 гг.)
iPhone X 64GB: 83 000 руб. – 60 000 руб.
Разница составила 23 тыс. руб.
iPhone X 256GB: 92 000 руб. – 72 000 руб.
Разница составила 20 тыс. руб.
«Десятку» ждали слишком долго, так что с ценами всё понятно: внушительное снижение цен по сравнению со стартом продаж обусловлено разочарованием многих владельцев «Иксов», которые в большинстве перешли на iPhone 8 после нескольких месяцев владения iPhone X.
Цены на iPhone X росли в течение первой недели после релиза, а затем за месяц опустились на 7% ниже, чем были в первый день продаж.
После чего снижение продолжилось: если в начале iPhone X 64GB стоил около 83 тыс. рублей, то уже к марту цена опустилась вплоть до 65 тыс. рублей.
Что советуют аналитики Яндекс-маркета
Не считая первых дней продаж, в которые перекупы устраивают настоящее безумство, цены на айфоны не меняются, оставаясь на высоком уровне.
Лишь спустя 2-3 месяца стоимость начинает медленно падать. К весне цены стабилизируются и дальше меняются незначительно — если не считать колебаний, связанных с динамикой курса доллара.
Как следствие, покупать смартфон выгодно после зимних и весенних праздников: к этому моменту цена уже существенно ниже стартовой, а до появления новой модели остаётся ещё полгода.
Мы уже знаем, когда состоится старт продаж новых моделей iPhone (ориентировочно 21 сентября), а также их приблизительную стоимость:
— iPhone Xs с диагональю 5.8 дюймов: ориентировочная цена $1079
— iPhone Xs Plus с диагональю 6.5 дюймов: ориентировочная цена $1225
— iPhone Xc с диагональю 6.1 дюймов: ориентировочная цена $860
При переводе на рубль, курс которого крайне нестабилен последние недели, ситуация вырисовывается не радужная.
С учётом выше сказанного, можно предположить, что цены на модели 2016 года «просядут» на 5-10 тысяч рублей в зависимости от модели. Вероятнее всего, с продажи окончательно снимут iPhone 6s, а цены на «семёрки» опустятся до текущего уровня iPhone 6s.
— iPhone 7 32Gb: ориентировочная цена 30 тыс.руб
— iPhone 7 Plus 32Gb: ориентировочная цена 39 тыс.руб
Что же касается моделей предыдущего года, стоит также ожидать существенного снижения цен.
Компания окончательно отказывается от фирменной круглой кнопки с встроенным Touch ID.
Поэтому от Apple можно ждать очевидного пересмотра цен на последние модели этой серии (iPhone 8/iPhone 8 Plus). Здесь цены должны снизиться на 10%.
— iPhone 8 64Gb: ориентировочная цена 41 тыс. руб.
— iPhone 8 Plus 64Gb: ориентировочная цена 49 тыс. руб.
Возможно, уже через 2-3 года смартфоны с узнаваемыми круглыми кнопками окончательно покинут магазины Apple Store и для потребителей будут доступны лишь модели с Face ID.
Кстати, революционный iPhone X вероятнее всего заменят на новые модели, а «Десятку» просто уберут с продаж.
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