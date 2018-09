На сколько сильно подешевеет ваш Айфон сегодня вечером?

334

Мы и так уже почти все знаем.Осенняя презентация Apple скорее всего лишь подтвердит все летние утечки, которые постепенно раскрывали подробности iPhone Xs.Интересно другоеНа сколько должны снизиться цены на старые модели iPhone и как быстро упадут цены на предыдущее поколение смартфонов. Стоит ли ждать серьёзных скидок?К презентации этого года аналитики Яндекс.Маркета изучили, как менялась стоимость айфонов двух последних лет.Представленные 7 сентября 2016 года смартфоны Apple iPhone 7 и 7 Plus заметно подешевели уже через месяц после старта продаж.Цены на iPhone 7 (сентябрь, 2016 – март, 2017 гг.)iPhone 7 32GB: 58 000 руб. – 37 000 руб.Разница составила 21 тыс. руб.iPhone 7 128GB: 68 000 руб. – 43 000 руб.Разница составила 25 тыс. руб.iPhone 7 Plus 32GB: 72 000 руб. – 46 000 руб.Разница составила 26 тыс. руб.iPhone 7 Plus 128GB: 80 000 руб. – 51 000 руб.Разница составила 29 тыс. руб.iPhone 7 Plus 256GB: 140 000 руб. – 55 000 руб.Разница составила 85 тыс. руб.Сильнее всего за это время подешевел iPhone 7 Plus 256GB. К марту 2018 года цены на iPhone 7 и 7 Plus упали в среднем на 30%, кто бы мог подумать!Уже к апрелю можно было говорить о стабилизации умеренных цен на данные модели, если бы не резкий скачок курс доллара по отношению к рублю (с 57,2 рубля за доллар до 64 рублей).После скачка цены ожидаемо взлетели на 3-5 тысяч вверх в зависимости от модели. В дальнейшем цена постепенно снижалась вплоть до презентации новых моделей.В сентябре 2017 г. года компания Apple представила сразу три новых модели смартфона (iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X). Первые две появились в продаже уже через пару недель, а вот революционный iPhone X пришлось ждать до ноября.Цены на iPhone 8 (сентябрь, 2017 – март, 2018 гг.)iPhone 8 64GB: 52 000 руб. – 43 000 руб.Разница составила 9 тыс. руб.iPhone 8 256GB: 63 000 руб. – 54 000 руб.Разница составила 9 тыс. руб.iPhone 8 Plus 64GB: 61 000 руб. – 55 000 руб.Разница составила 6 тыс. руб.iPhone 8 Plus 256GB: 70 000 руб. – 65 000 руб.Разница составила 5 тыс. руб.В целом цены на iPhone 8 и 8 Plus успели упасть аж на 10-12%. По сравнению с предыдущими моделями разница кажется смешной.Снижение стоимости смартфона на 5-9 тыс. рублей не идёт ни в какое сравнение с дикой разницей в 85 тыс. рублей за предыдущие яблочные гаджеты за аналогичный период.Цены на iPhone X (ноябрь, 2017 – март, 2018 гг.)iPhone X 64GB: 83 000 руб. – 60 000 руб.Разница составила 23 тыс. руб.iPhone X 256GB: 92 000 руб. – 72 000 руб.Разница составила 20 тыс. руб.«Десятку» ждали слишком долго, так что с ценами всё понятно: внушительное снижение цен по сравнению со стартом продаж обусловлено разочарованием многих владельцев «Иксов», которые в большинстве перешли на iPhone 8 после нескольких месяцев владения iPhone X.Цены на iPhone X росли в течение первой недели после релиза, а затем за месяц опустились на 7% ниже, чем были в первый день продаж.После чего снижение продолжилось: если в начале iPhone X 64GB стоил около 83 тыс. рублей, то уже к марту цена опустилась вплоть до 65 тыс. рублей.Что советуют аналитики Яндекс-маркетаНе считая первых дней продаж, в которые перекупы устраивают настоящее безумство, цены на айфоны не меняются, оставаясь на высоком уровне.Лишь спустя 2-3 месяца стоимость начинает медленно падать. К весне цены стабилизируются и дальше меняются незначительно — если не считать колебаний, связанных с динамикой курса доллара.Как следствие, покупать смартфон выгодно после зимних и весенних праздников: к этому моменту цена уже существенно ниже стартовой, а до появления новой модели остаётся ещё полгода.Мы уже знаем, когда состоится старт продаж новых моделей iPhone (ориентировочно 21 сентября), а также их приблизительную стоимость:— iPhone Xs с диагональю 5.8 дюймов: ориентировочная цена $1079— iPhone Xs Plus с диагональю 6.5 дюймов: ориентировочная цена $1225— iPhone Xc с диагональю 6.1 дюймов: ориентировочная цена $860При переводе на рубль, курс которого крайне нестабилен последние недели, ситуация вырисовывается не радужная.С учётом выше сказанного, можно предположить, что цены на модели 2016 года «просядут» на 5-10 тысяч рублей в зависимости от модели. Вероятнее всего, с продажи окончательно снимут iPhone 6s, а цены на «семёрки» опустятся до текущего уровня iPhone 6s.— iPhone 7 32Gb: ориентировочная цена 30 тыс.руб— iPhone 7 Plus 32Gb: ориентировочная цена 39 тыс.рубЧто же касается моделей предыдущего года, стоит также ожидать существенного снижения цен.Компания окончательно отказывается от фирменной круглой кнопки с встроенным Touch ID.Поэтому от Apple можно ждать очевидного пересмотра цен на последние модели этой серии (iPhone 8/iPhone 8 Plus). Здесь цены должны снизиться на 10%.— iPhone 8 64Gb: ориентировочная цена 41 тыс. руб.— iPhone 8 Plus 64Gb: ориентировочная цена 49 тыс. руб.Возможно, уже через 2-3 года смартфоны с узнаваемыми круглыми кнопками окончательно покинут магазины Apple Store и для потребителей будут доступны лишь модели с Face ID.Кстати, революционный iPhone X вероятнее всего заменят на новые модели, а «Десятку» просто уберут с продаж.