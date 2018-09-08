На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары

398

Программа открытого показа началась с демонстрации документального фильма «Губернатор Грот» — о главе самарской губернии дореволюционного периода, внесшем значительный вклад в ее развитие.Кроме того, в программе показа был представлен документальный фильм «Самарский оксюморон», который авторы называют ироничным портретом Самары, ее неофициальной «визиткой». Это кино о самарской специфике, мифах и легендах города, ярких эпизодах и курьезных историях из жизни Самары.Самарцы смогли увидеть и фильм «Если птица поет», посвященый талантливому живописцу Валентину Пурыгину, который жил и работал в областном центре.В завершение показа зрителям был предложен фильм «Выйду ль я на улицу» — о загадочной русской душе, русской песне и России.Показ был адресован всем жителям Самары, неравнодушным к истории родного края. Вход на мероприятие был свободным, передает пресс-служба облправительства.