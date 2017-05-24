На самарской набережной пройдет велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков»

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Специалисты Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями расскажут о путях передачи вируса, способах защиты от ВИЧ- инфекции и выполнят тестирование на ВИЧ по слюне - врамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ – значит Жить!».Исследование проводится анонимно, результат готов через 20 минут. Также в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню памяти умерших от СПИДа, самарцы смогут поддержать участников велопробега «Спорт против СПИДа и наркотиков».Заезд стартует от бассейна ЦСКА в 12 часов. Велосипеды спортсменам предоставят безвозмездно.В поддержку движения против ВИЧ и за здоровый образ жизни запланировано выступление представителей Хип-Хоп студии Самарского государственного педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers, сообщает пресс-служба облправительства.