На самарской набережной пройдет день донора

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5 октября с 8:00 до 11:30 на Полевом спуске набережной реки Волги возле памятника князю Григорию Засекину впервые состоитсяакция «День донора» совместно с Самарским спортивным сообществом «Бизнес Бег» и благотворительным фондом «Открытое сердце детям».Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. С рекомендациями и противопоказаниями можноознакомиться на сайте: http://www.donor-samara.ru, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети