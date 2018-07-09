На самарской набережной 11 мобильных стритфуд-ресторанов будут радовать жителей и гостей города эксклюзивными блюдами

173

Во время Чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018 TM команда мобильного проекта ездит по всем городам-организаторам и знакомит жителей и гостей с блюдами от лучших шеф-поваров страны.Самарские рестораторы и крупные производители продуктов питания готовятся к Гастрономическому фестивалю WELCOME FOODBALL CUP не хуже футболистов к матчу. Сборная самарских шеф-поваров и кулинаров разработала уникальные рецепты блюд, отражающие особенности нашего края, культурные ценности и традиции. Гостей они будут удивлять традиционными блюдами из волжской рыбы, а также хлебом по уникальной рецептуре. В конце 19 века Самару называли житницей Волги и хлебной столицей Поволжья, наша пшеница славилась во всем мире. Кроме того сладкоежек порадуют пивным конфитюром, содержащим нотки самарского пивного сусла – реверанс в сторону Жигулевского пивзавода, давно ставшего туристическим брендом Самары.Еще одно эксклюзивное лакомство от самарских кулинаров - мармелад из сызранских томатов с тимьяном даст возможность почувствовать «Вкус дачного отдыха». «Проект направлен на популяризацию нашей культуры, в первую очередь — гастрономической, на продвижение информации с непосредственной возможностью дегустации национальных блюд.За месяц мобильные стрит-фуд-рестораны преодолеют расстояние в 10 тыс. километров. Гостей мирового футбольного первенства и местных жителей угощает сборная команда шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания», — говоритофициальный представитель МИД России Мария Захарова.В каждой из 11-им точек питания посетителям представят кухню городов-организаторов ЧМ-2018: Москвы, Санкт-Петербурга, НижнегоНовгорода, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Волгограда, Ростов-на-Дону и Сочи. Гости смогут попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки и другие вкусности.Караван ресторанов на колесах фестиваля WELCOME FOODBALL CUP проходит по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, после Самары к 14 июля он приедет в северную столицу, передает пресс-служба администрации Самары.