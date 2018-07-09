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Новости /  Общество /  Социум  

На самарской набережной 11 мобильных стритфуд-ресторанов будут радовать жителей и гостей города эксклюзивными блюдами

9 июля 2018 14:44
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Эксклюзивный самарский хлеб для гурманов, пивной конфитюр и помидорный мармелад: 10 июля в Самаре пройдет Гастрономический фестиваль-путешествие в рамках ЧМ-2018.
10 июля с 11:00 до 00:00 в Самаре на набережной Волга в районе Некрасовского спуска расположатся 11 мобильных стритфуд-ресторанов и будут в течение всего дня радовать жителей и гостей города эксклюзивными блюдами. Фестиваль-путешествие под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP.

Во время Чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018 TM команда мобильного проекта ездит по всем городам-организаторам и знакомит жителей и гостей с блюдами от лучших шеф-поваров страны.

Самарские рестораторы и крупные производители продуктов питания готовятся к Гастрономическому фестивалю WELCOME FOODBALL CUP не хуже футболистов к матчу. Сборная самарских шеф-поваров и кулинаров разработала уникальные рецепты блюд, отражающие особенности нашего края, культурные ценности и традиции. Гостей они будут удивлять традиционными блюдами из волжской рыбы, а также хлебом по уникальной рецептуре. В конце 19 века Самару называли житницей Волги и хлебной столицей Поволжья, наша пшеница славилась во всем мире. Кроме того сладкоежек порадуют пивным конфитюром, содержащим нотки самарского пивного сусла – реверанс в сторону Жигулевского пивзавода, давно ставшего туристическим брендом Самары.

Еще одно эксклюзивное лакомство от самарских кулинаров - мармелад из сызранских томатов с тимьяном даст возможность почувствовать «Вкус дачного отдыха». «Проект направлен на популяризацию нашей культуры, в первую очередь — гастрономической, на продвижение информации с непосредственной возможностью дегустации национальных блюд.

За месяц мобильные стрит-фуд-рестораны преодолеют расстояние в 10 тыс. километров. Гостей мирового футбольного первенства и местных жителей угощает сборная команда шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания», — говорит
официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В каждой из 11-им точек питания посетителям представят кухню городов-организаторов ЧМ-2018: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Волгограда, Ростов-на-Дону и Сочи. Гости смогут попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки и другие вкусности.

Караван ресторанов на колесах фестиваля WELCOME FOODBALL CUP проходит по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, после Самары к 14 июля он приедет в северную столицу, передает пресс-служба администрации Самары. 
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