На самарских пляжах работают 13 спасательных постов

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В период купального сезона особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности на воде. «На берегу Волги работают 13 спасательных постов, где есть все необходимое оборудование и имущество: жилеты, круги, мегафоны, рации и прочее. Регулярно спасатели дают объявления и предупреждают отдыхающих о мерах безопасности, в том числе на английском и испанском языках», - отметил начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Сергей Юшкевич.Как отмечают специалисты, основными причинами гибели и травмирования людей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, а также купание в необорудованных местах и (или) в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов.По словам спасателей, в основном приходится оказывать помощь детям, пожилым людям, а также гражданам, находящимся в нетрезвом состоянии. «Оптимальная глубина для плавания на пляжах обозначена буйками, но часто люди не рассчитывают свои силы и заплывают дальше. Приходиться помогать. Работа сложная, нужно постоянно быть бдительным», - рассказал спасатель Владислав Журавлев.В этом году в границах городского округа расположено 8 пляжей протяженностью почти 4 км и площадью 170,3 тысяч кв. м: на I очереди набережной (от ул. Ленинградская до ул. Вилоновская); на II очереди набережной (от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайская - до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»); на IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП "Санаторий Можайский"; пляж Красноглинского района.Также на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе спуска по ул. Маяковского) функционируют 2 специализированных пляжа, оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха маломобильных граждан.Администрация городского округа Самара напоминает жителям и гостям города, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!Время работы спасательных постов на городских пляжах:- с 10.06.2018 по 15.08.2018 с 10.00 до 21.00;- с 16.08.2018 по 31.08.2018 с 10.00 до 20.00;- с 01.09.2018 по 10.09 2018 с 10.00 до 19.00.Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14; 992-99-99- Служба спасения – 112;- Старший оперативный дежурный ЕДДС г.о. Самара – 930-81-12;- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;- Скорая медицинская помощь – 03, 030, передает пресс-служба горадминистрации.