На самарских пляжах работают 13 спасательных постов
4 июля 2018 17:43
131
В период купального сезона особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности на воде. «На берегу Волги работают 13 спасательных постов, где есть все необходимое оборудование и имущество: жилеты, круги, мегафоны, рации и прочее. Регулярно спасатели дают объявления и предупреждают отдыхающих о мерах безопасности, в том числе на английском и испанском языках», - отметил начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Сергей Юшкевич.
Как отмечают специалисты, основными причинами гибели и травмирования людей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, а также купание в необорудованных местах и (или) в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов.
По словам спасателей, в основном приходится оказывать помощь детям, пожилым людям, а также гражданам, находящимся в нетрезвом состоянии. «Оптимальная глубина для плавания на пляжах обозначена буйками, но часто люди не рассчитывают свои силы и заплывают дальше. Приходиться помогать. Работа сложная, нужно постоянно быть бдительным», - рассказал спасатель Владислав Журавлев.
В этом году в границах городского округа расположено 8 пляжей протяженностью почти 4 км и площадью 170,3 тысяч кв. м: на I очереди набережной (от ул. Ленинградская до ул. Вилоновская); на II очереди набережной (от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайская - до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»); на IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП "Санаторий Можайский"; пляж Красноглинского района.
Также на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе спуска по ул. Маяковского) функционируют 2 специализированных пляжа, оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха маломобильных граждан.
Администрация городского округа Самара напоминает жителям и гостям города, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.
Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).
Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!
Время работы спасательных постов на городских пляжах:
- с 10.06.2018 по 15.08.2018 с 10.00 до 21.00;
- с 16.08.2018 по 31.08.2018 с 10.00 до 20.00;
- с 01.09.2018 по 10.09 2018 с 10.00 до 19.00.
Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14; 992-99-99
- Служба спасения – 112;
- Старший оперативный дежурный ЕДДС г.о. Самара – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 030, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 июля 2018 19:47
Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади. Социум
13
4 июля 2018 19:16
Многие вопросы на встрече касались развития села и системы регионального АПК. Социум
68
4 июля 2018 18:45
За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой... Социум
95
Здравоохранение
4 июля 2018 10:17
У него была травматическая кома. Здравоохранение
188
3 июля 2018 15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
222
3 июля 2018 10:58
Уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит. Здравоохранение
266
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
165
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
225
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
216
Туризм
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
257
2 июля 2018 09:00
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
414
30 июня 2018 09:36
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
405
Образование
3 июля 2018 17:03
Александр Хинштейн отметил важность Самарского политеха для развития региона. Образование
282
3 июля 2018 14:09
Светлана Бакулина рассказала о первых результатах. Образование
384
Культура
4 июля 2018 12:59
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
250
4 июля 2018 09:47
Она состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
170
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
230
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
779
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1066
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1027
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
230
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1695
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2129
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
772
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
868
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
259
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2306
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1413
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2609
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
154
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
527
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
817
Мероприятия