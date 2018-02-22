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Новости /  Общество /  Социум  

На сайте проекта Комфортная городская среда опубликовали проекты благоустройства общественных территорий

22 февраля 2018 14:37
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Жители всех муниципалитетов региона могут изучить их и определиться со своим выбором до дня голосования.
На самарской площадке федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» можно ознакомиться с предложенными проектами благоустройства. По ссылке http://gorodsreda63.ru можно рассмотреть дизайн-проекты всех городских округов и муниципальных районов Самарской области и высказать свое отношение к ним. Сделать же окончательный выбор и проголосовать за конкретные объекты можно будет в день голосования, который состоится 18 марта.

Также на страницах муниципальных образований размещена контактная информация об ответственных за данный проект по каждой территории. У них можно получить дополнительные сведения по проектам и адресам пунктов общественного голосования.

Программа «Формирование комфортной городской среды» была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Одним из основных принципов программы является обязательный учет мнения жителей. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести 18 марта 2018 года рейтинговое голосование, на котором жители Самарской области смогут сами выбрать очередность реализации предложенных проектов.
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