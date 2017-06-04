На сайте «Прямая линия» появились первые вопросы россиян Путину
4 июня 2017 22:18
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Все вопросы опубликованы в блоке «популярное». Есть несколько вопросов о коррупции, например о «личной ответственности чиновников» за противоправные действия: «почему вместо того, чтобы наказывать их, чиновников всего лишь увольняют либо переводят на другую работу?» — говорится в одном из обращений. Также есть вопрос об освещении телеканалами последствий для чиновников после вынесения судебного приговора.
Много вопросов связано с пенсией, зарплатами и безработицей. Также россияне интересуются причиной высокой стоимости авиабилетов внутри страны по сравнению со стоимостью билетов на самолет в страны Европы.
Кроме того, есть вопросы, касающиеся образования и ЕГЭ: участники проекта задаются вопросом, чем обусловлена проверка выпускников перед экзаменами металлоискателями при участии полиции: «Террорист пронес бомбу спокойно в метро, где впоследствии было огромное количество жертв, а школьников обыскивают металлоискателем».
Редакция «Прямой линии» начала принимать вопросы россиян с 08:00 мск 4 июня, из которых, как сообщается на сайте Кремля, будут выбраны для эфира «наиболее интересные и актуальные».
«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 15 июня. Традиционное общение президента с россиянами состоится в прямом эфире федеральных телеканалов: программу будут транслировать с 12:00 мск «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Фото og.ru
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