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"На руках с сыном". Супруга Жиркова призналась, что чуть не погибла на отдыхе

18 августа 2018 18:10
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Инна рассказала, что для неё стало поучительным то, что инцидент произошёл после того, как она потеряла часы на пляже, из-за чего провела ночь без сна.
Жена экс-защитника сборной России Юрия Жиркова Инна рассказала, что чуть не утонула с младшим сыном Даниилом во время отдыха на итальянском курорте Марбелья, передает life.ru.

— Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что всё в этой жизни происходит не просто так, — поделилась супруга футболиста на своей странице в "Инстаграме".

Инна рассказала, что для неё стало поучительным то, что инцидент произошёл после того, как она потеряла часы на пляже, из-за чего провела ночь без сна.

— Поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно, — это здоровье и наша жизнь, — пояснила жена Жиркова.

Напомним, экс-защитник сборной России Юрий Жирков и его супруга Инна воспитывают троих детей — 10-летнего сына Дмитрия, восьмилетнюю дочь Милану и трёхлетнего Даниила. 
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Комментарии



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