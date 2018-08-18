"На руках с сыном". Супруга Жиркова призналась, что чуть не погибла на отдыхе

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— Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что всё в этой жизни происходит не просто так, — поделилась супруга футболиста на своей странице в "Инстаграме".Инна рассказала, что для неё стало поучительным то, что инцидент произошёл после того, как она потеряла часы на пляже, из-за чего провела ночь без сна.— Поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно, — это здоровье и наша жизнь, — пояснила жена Жиркова.Напомним, экс-защитник сборной России Юрий Жирков и его супруга Инна воспитывают троих детей — 10-летнего сына Дмитрия, восьмилетнюю дочь Милану и трёхлетнего Даниила.