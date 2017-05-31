На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев

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По данным ведомства, программа позволит с помощью отпечатков пальцев проверять принадлежность паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) предъявителю.В Минкомсвязи газете подтвердили разработку программного обеспечения. Там сообщили, что в данный момент оно согласовывается с ​«заинтересованными органами власти».Издание отмечает, что одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.​​Депутаты Госдумы 26 мая приняли в третьем чтении поправки к действующему законодательству, вводящие в России визы временно проживающего лица. Ее будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание в России. На сегодняшний день в России выдаются туристические, частные, учебные, рабочие, деловые, гуманитарные и транзитные визы.