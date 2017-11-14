На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области

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На ежегодной отчетной конференции регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Самарской области 15 ноября (среда) активисты, эксперты совместно с представителями органов власти подведут итоги реализации приоритетных проектов ОНФ за 2017 год и дадут оценку качеству реализации общественных предложений, направленных губернатору по итогам 2016 года.За период 2014-2016 гг. активисты ОНФ направили губернатору 51 предложение экспертов. Большая часть общественных предложений касается сферы ЖКХ и градостроительной политики, а также вопросов открытости органов власти, реакции на обращения граждан и проблемам предпринимательства.Эксперты выявили, что на сегодняшний момент треть общественных предложений не выполнена. Какие причины помешали реализовать рекомендации общественности по социально-значимым вопросам, намерены обсудить участники конференции ОНФ вместе с представителями профильных министерств.Общественники ОНФ намерены построить конструктивный и предметный диалог с представителями органов власти по всем проблемам, которые выявили эксперты в реализации предложений общественности за 2016 год, и по наработкам приоритетных проектов ОНФ в текущем году. Те инициативы, которые будут сформированы в ходе работы конференции, будут переданы врио губернатора Дмитрию Азарову и представлены делегатами от Самарской области на предстоящем итоговом «Форуме Действий» в Москве. «Президент РФ Владимир Владимирович Путин, лидер ОНФ, ждет от нас именно конкретных реальных предложений, которые позитивно повлияют на развитие общества и настроение граждан», - пояснил сопредседатель Регионального штаба ОНФ Виктор Сойфер.Прямая трансляция с регионального форума ОНФ будет доступна всем желающим на странице регионального отделения ВКонтакте «Активисты ОНФ в Самарской области».