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На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области

14 ноября 2017 11:39
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На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области Мероприятие состоится 25 ноября.
Мероприятие состоится 25 ноября.

На ежегодной отчетной конференции регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Самарской области 15 ноября (среда) активисты, эксперты совместно с представителями органов власти подведут итоги реализации приоритетных проектов ОНФ за 2017 год и дадут оценку качеству реализации общественных предложений, направленных губернатору по итогам 2016 года.

За период 2014-2016 гг. активисты ОНФ направили губернатору 51 предложение экспертов. Большая часть общественных предложений касается сферы ЖКХ и градостроительной политики, а также вопросов открытости органов власти, реакции на обращения граждан и проблемам предпринимательства.

Эксперты выявили, что на сегодняшний момент треть общественных предложений не выполнена. Какие причины помешали реализовать рекомендации общественности по социально-значимым вопросам, намерены обсудить участники конференции ОНФ вместе с представителями профильных министерств.

Общественники ОНФ намерены построить конструктивный и предметный диалог с  представителями органов власти по всем проблемам, которые выявили эксперты в реализации предложений общественности за 2016 год, и по наработкам приоритетных проектов ОНФ в текущем году. Те инициативы, которые будут сформированы в ходе работы конференции, будут переданы врио губернатора Дмитрию Азарову и представлены делегатами от Самарской области на предстоящем итоговом «Форуме Действий» в Москве. «Президент РФ Владимир Владимирович Путин, лидер ОНФ, ждет от нас именно конкретных реальных предложений, которые позитивно повлияют на развитие общества и настроение граждан», - пояснил сопредседатель Регионального штаба ОНФ Виктор Сойфер.

Прямая трансляция с регионального форума ОНФ будет доступна всем желающим на странице регионального отделения ВКонтакте «Активисты ОНФ в Самарской области».


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Комментарии



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