На региональной конференции активисты ОНФ Самарской области подвели итоги работы за 2017 год

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"ОНФ отражает модель нашего общества, во всяком случае, самой активной его части" Фронт участвует в решении важнейших вопросов, требующих народного контроля" - отметил глава регионаСамарские общественники сделали акцент на результатах реализации приоритетных проектов ОНФ «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и в работе Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды за текущий год.По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ, уровень общественного контроля по вопросам экологии в нашем регионе на высоком уровне. «Активистами проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» выявлено 710 свалок, это один из самых высоких показателей в России. Ликвидировано в течение года лишь 22%. Многие руководители муниципальных районов уделяют недостаточно внимания этому вопросу либо не имеют ресурсов, а также ссылаются на принадлежность земель соседнему району», - рассказал Покровский.Подводя итоги работы активистов по проекту ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», сопредседатель регионального штаба ОНФотметил, что «важность проекта неоспорима, интерес со стороны автолюбителей колоссальный. Общественность теперь может самостоятельно отметить убитую дорогу на карте, формируются общественные рейтинги дорог, которые наиболее нуждаются в ремонте». Однако, активисты увидели отсутствие интереса к народному проекту со стороны органов исполнительной власти. «Чиновники отказывались смотреть информацию на сайте, а также принимать её во внимание. Только после многочисленных запросов в Министерство и Департаменты мы добились включения в план работ на 2018 год ТОП-15 дорог, отмеченных на сайте», - подчеркнул Ожередов.Мониторинг реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе выявил отсутствие прозрачности для граждан при формировании региональной программы, завышение цен в контрактах на благоустройство и не соблюдение обязательного требования доступности для маломобильных групп населения.«Самарскому региону на текущий год по программе благоустройства было выделено порядка 2,2 млрд рублей. Запланировано отремонтировать почти 1,5 тысячи адресов. На сегодняшний день реализовано меньше половины. Но и то, что реализовано, зачастую, происходило без участия граждан, что нарушает основной принцип, заложенный в данной программе и озвученный Президентом», - считает член регионального штаба ОНФИтоги реализации общественных предложений, принятых по итогам предыдущей региональной конференции Народного фронта, активисты ОНФ оценили критически. «По итогам работы ОНФ в регионе различным уровням власти было направлено 51 предложение экспертов. По оценке экспертов регионального штаба, не выполнены и частично выполнены 55% поручений, что говорит от том, что региональные и особенно муниципальные власти недостаточно прислушиваются к голосу общественности», - уточнил сопредседатель регионального штаба ОНФВ частности, среди наиболее актуальных общественных наказов губернатору была рекомендация решить вопрос организации медицинской помощи в удаленном городском поселке Прибрежный города Самары. Здесь острая нехватка врачей, дневной стационар нуждается в ремонте. В помещении детского сада 325 п. Мехзавод г. Самара эксперты выявляют сырость, плесень, грибок. Подрядная организация, проводившая реконструкцию детского сада, проявила халатность при ремонте кровли здания. Новоселы поселка Петра Дубрава Кинельского района Самарской области, переселенные их ветхого жилья, живут в сырости и холоде, вопрос с устранением недостатков в новом аварийном жилье не решен.«Мы вновь обратили внимание органов власти и главы региона Дмитрия Азарова на неисполненные рекомендации общественности, и будем настаивать на решении столь важных социальных вопросов, которые касаются сотен граждан», - сказал Сойфер.По итогам дискуссии на конференции общественники сформировали новые общественные предложения для главы региона на 2018 г., касающиеся экологии леса и водоемов, ремонта дорог и благоустройства городской среды, работы управляющих компаний и капремонта МКД, здравоохранения, образования и создания доступной среды для инвалидов.В частности, активисты предложили предусмотреть участие представителей общественных организаций инвалидов в приемке объектов дорожной инфраструктуры и жилого комплекса с целью формирования создания безбарьерной среды для маломобильных граждан при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры, рассказала эксперт ОНФУчастники региональной конференции Народного фронта проголосовали за обновление состава самарского штаба ОНФ. В него вошли молодые, но уже проверенные активисты, которые проявили себя участием в ликвидации свалок, благоустройстве городской среды и борьбе с коррупцией, заместитель руководителя Филиал «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Самарской области»,, генеральный директор ООО «ПОВТОР»,руководитель Ассоциация ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области,, руководитель отдела логистики ООО «БСТ»,, заместитель директора оп развитию МБУ Многофункциональный молодежный центр «ШАНС» и, руководитель Центра современной реабилитации, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.