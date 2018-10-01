На региональной конференции ОНФ рассмотрят общественные предложения по улучшению благоустройства и экологии региона

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В работе конференции примут участие Сопредседатели и члены регионального штаба, эксперты, активисты, представители региональных и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти.Участники конференции рассмотрят выводы и предложения экспертов приоритетного проекта ОНФ «Центр мониторинга благоустройства городской среды» по совершенствованию механизмов развития комфортной городской среды, обсудят итоги экспертизы проекта территориальной схемы по обращению с отходами, и познакомятся с рейтингом ОНФ информационной открытости и доступности сайтов органов исполнительной власти Самарской области.Руководитель департамента по работе с УФО и ПФО Исполкома ОНФ Светлана Владимировна Галактионова даст оценку эффективности взаимодействия общественного движения с региональными и муниципальными органами власти на территории Самарской области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.