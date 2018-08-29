На рабочем совещании двух ведомств Самарской области обсудят меры поддержки детей с диабетом
29 августа 2018 15:53
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социальная помощь детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации».
В совещании примут участие руководители педиатрической службы, главные врачи детских больниц, заведующие педиатрическими отделениями детских поликлиник, главные внештатные специалисты министерства, сотрудники отделений «Семья» комплексных центров социального обслуживания населения.
Специалисты обсудят особенности этого социально-значимого заболевания, меры помощи детям в трудной жизненной ситуации в Самарской области. Также будет представлен проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом первого типа в трудной жизненной ситуации, передает пресс-служба облправительства.
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