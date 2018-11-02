На портале «Вместе» стартовало голосование, посвященное Алексеевскому району

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На портале по взаимодействию граждан с органами власти «Вместе» стартовало голосование, посвященное муниципальному району Алексеевский. Администрация муниципалитета предложила выбрать, какие из благоустроенных в 2018 году общественных пространств и дворовых территорий понравились жителям больше всего. Оценить можно три реализованных в Алексеевке проекта: детская площадка наулице 50-летия Октября, территория возле здания районного Многофункционального центра и двор рядом с многоквартирными домами по улице Молодежной.Проголосовать за наиболее успешный опыт благоустройства общественных территорий Алексеевского района можно в течение месяца, до 6 декабря, перейдя по ссылке https://vmeste-region.ru/votes/424.Принять участие в голосовании может каждый житель Самарской области, однако при подведении итогов в первую очередь будетучитываться мнение жителей муниципального района Алексеевский.Примите участие в опросе и дайте свою оценку работе по формированию комфортной среды в одном из муниципалитетов 63-го региона!***«Вместе» – это электронно-коммуникационная платформа для взаимодействия граждан с органами власти Самарской области. Это проект для каждого жителя региона, простой и удобный механизм участия в жизни своего дома, города, всего региона. Используя доступные устройства – персональный компьютер или мобильный телефон – пользователи портала «Вместе» могут влиять на принятие важных длядальнейшего развития решений, оценивать предлагаемые органами власти инициативы, узнавать о проведении региональных и городских мероприятий, накапливать за активность баллы и обменивать их на полезные поощрения. Для этого необходимо зайти на сайт https://vmeste-region.ru/ или скачать мобильное приложение «ВМЕСТЕ. Самарская область» и пройти простую регистрацию (для новых пользователей). Сактивными темами голосования можно ознакомиться по ссылке https://vmeste-region.ru/votes/С ассортиментом Магазина поощрений можно ознакомиться по ссылке https://vmeste-region.ru/shop, передает пресс-служба облправительства.Фото: vk.com