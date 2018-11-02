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Новости /  Общество /  Социум  

На портале «Вместе» стартовало голосование, посвященное Алексеевскому району

2 ноября 2018 12:16
113
Жителям Самарского региона предлагают оценить наиболее успешный опыт благоустройства общественных территорий Алексеевского района.
Жителям Самарского региона предлагают оценить наиболее успешный опыт благоустройства общественных территорий Алексеевского района.

На портале по взаимодействию граждан с органами власти «Вместе» стартовало голосование, посвященное муниципальному району Алексеевский. Администрация муниципалитета предложила выбрать, какие из благоустроенных в 2018 году общественных пространств и дворовых территорий понравились жителям больше всего. Оценить можно три реализованных в Алексеевке проекта: детская площадка на
улице 50-летия Октября, территория возле здания районного Многофункционального центра и двор рядом с многоквартирными домами по улице Молодежной.

Проголосовать за наиболее успешный опыт благоустройства общественных территорий Алексеевского района можно в течение месяца, до 6 декабря, перейдя по ссылке https://vmeste-region.ru/votes/424.

Принять участие в голосовании может каждый житель Самарской области, однако при подведении итогов в первую очередь будет
учитываться мнение жителей муниципального района Алексеевский.

Примите участие в опросе и дайте свою оценку работе по формированию комфортной среды в одном из муниципалитетов 63-го региона!

***
«Вместе» – это электронно-коммуникационная платформа для взаимодействия граждан с органами власти Самарской области. Это проект для каждого жителя региона, простой и удобный механизм участия в жизни своего дома, города, всего региона. Используя доступные устройства – персональный компьютер или мобильный телефон – пользователи портала «Вместе» могут влиять на принятие важных для
дальнейшего развития решений, оценивать предлагаемые органами власти инициативы, узнавать о проведении региональных и городских мероприятий, накапливать за активность баллы и обменивать их на полезные поощрения. Для этого необходимо зайти на сайт https://vmeste-region.ru/ или скачать мобильное приложение «ВМЕСТЕ. Самарская область» и пройти простую регистрацию (для новых пользователей). С
активными темами голосования можно ознакомиться по ссылке https://vmeste-region.ru/votes/

С ассортиментом Магазина поощрений можно ознакомиться по ссылке https://vmeste-region.ru/shop, передает пресс-служба облправительства.


Фото:   vk.com
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Комментарии



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