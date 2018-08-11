На поляне Дмитрий Азаров посетил музей Грушинского фестиваля.

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Здесь всем желающим рассказывают о семье Грушиных.Хранители истории попросили главу региона посодействовать в поиске необходимых документов, в том числе, о наградах отца В. Грушина, чтобы пополнить выставочную экспозицию."Здесь,конечно,нужно поработать с архивами. Если нужна помощь, я готов вам ее оказать и сделать все необходимое, чтобы найти эти документы", - отметил Дмитрий Азаров.Глава региона оставил запись в книге пожеланий и поблагодарил хранителей музея и традиций #Грушинский