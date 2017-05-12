На полях Самарской области яровой сев проведен на площади 600 тысяч гектаров

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Ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 382 тыс. га или 62% к прогнозной площади. В том числе яровой пшеницы посеяно 67,6 тыс. га, ярового ячменя – 187,8 тыс. га, ярового овса – 71,4 тыс. га. Подсолнечника посеяно 148 тыс. га или 26% к прогнозу.В целом по области картофель посажен на площади 2226 га или 44% к прогнозу, овощи – 1370 га или 47% к прогнозу.Две трети районов области приступили к обработке паровых полей.На полях работает максимальное количество посевных агрегатов – более 1200 единиц техники.Хозяйства области на 100% обеспечены семенными материалами по всем видам культур, такая же обеспеченность и по горюче-смазочным материалам ипо готовности техники для всех направлений работ.В числе передовых на посевной кампании хозяйства Хворостянского, Сызранского и Приволжского районов. В планах аграриев к двадцатым числам текущего месяца выйти на сев поздних культур и до конца мая завершить посевную кампанию, сообщает пресс-служба облправительства.