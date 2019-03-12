На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе в течение шести лет направят 2,6 млрд рублей

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Губернаторпоставил задачу создать максимально удобные условия для ведения бизнеса в регионе и перевести контрольные мероприятия в отношении предпринимателей в электронный вид. «Не за рейтинги мы боремся, не за места, а за то, чтобы в Самарской области было комфортно вести бизнес - на понятных условиях, с понятными результатами. На это нацелена работа правительства», - подчеркнул он на февральском совещании по развитию инвестклимата.В ходе дискуссии на круглом столе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов отметил, что в регионе значительно усилились работа по устранению препятствий для ведения бизнеса: «Институт уполномоченного не только помогает выявить проблемы, но и выступает посредником для их эффективного решения. В частности, мы работаем в тесном взаимодействии с прокуратурой - за пять лет провели более трехсот совместных выездов по сигналам предпринимателей».Руководитель управления контрольно-надзорной деятельности и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Елена Петрухина отметила, что с 2019 года поддержка предпринимательства будет осуществляться в рамках соответствующего национального проекта. «Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта в регионе за шесть лет должен составить 2,6 млрд рублей», - сообщила она.Среди главных направлений работы - улучшение условий ведения бизнеса, повышение доступности финансовых ресурсов, меры по акселерации малого бизнеса, поддержка фермерства и популяризация предпринимательства. Сейчас в губернии формируется перечень областного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено в аренду бизнесу на льготных условиях. Вырастет финансирование Гарантийного фонда Самарской области - это даст возможность увеличить число льготных займов и гарантий для самозанятых граждан и женщин-бизнесменов после 40 лет. До 2024 года будет открыто 10 центров «Мой бизнес», финансирование «Центра поддержки экспорта» уже в этом году вырастет на 70 млн рублей.Участники круглого стола обозначили проблемы, препятствующие ведению бизнеса. Среди них еще недавно лидирующее место занимала выдача разрешений на строительство. Заместитель министра строительства Эдуард Гафиятуллин сообщил, что сейчас предусмотренный законом срок оказания госуслуги по выдаче разрешительной документации не должен превышать семи дней, а в Самарской области он в среднем составляет 4,6 дня. Правда, это относится только к тем случаям, когда в Минстрой поступает правильно оформленный пакет документов.Еще одна «болевая точка» - завышенная кадастровая стоимость земли и имущества, что влияет как на стоимость аренды, так и на сумму налогов. «Десять процентов всех исков в стране по снижению кадастровой стоимости приходится именно на Самарскую область, - рассказала общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере кадастров и земельных отношений Людмила Сенилова. - Интересно, что после таких судов администрация Тольятти разработала проект постановления, устанавливающего повышающие коэффициенты, аргументируя это «выпадающими доходами».Еще одна актуальная проблема, по ее словам, касается неправильного отнесения производственных помещений к категории деловых или торговых объектов, что также повышает ставку по аренде и налогам.Кроме того, на круглом столе обсуждались вопросы уголовного преследования предпринимателей. Евгений Борисов предложил провести опрос адвокатов, работающих в этой сфере, чтобы выявить наиболее острые вопросы и выработать предложения по их решению.Эксперты отметили позитивные тренды во взаимоотношениях власти и бизнеса, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области:- Бизнес может развиваться только тогда, когда ему комфортно, и только там, где ему удобно и выгодно работать. Важно понимать, что бизнес - это сложный организм с очень тонкими настройками. Если, например, мы завтра начнем брать с предпринимателя десять копеек вместо одной, то надо понимать, что бизнесу их надо где-то заработать. Поэтому необходимо создавать комфортный бизнес-климат. В первую очередь должны быть долгосрочные правила игры, которые не меняются ежеминутно. Сейчас крайне важно, что власть слышит бизнес, приглашает экспертное сообщество участвовать в программах, где отрабатываются целевые модели. Там участвуют молодые, грамотные представители бизнеса, которые пропускают нововведения через свое восприятие и предлагают внятные решения. Я очень хотел бы, чтобы во взаимоотношениях власти и бизнеса главными были не вопросы конфронтации, а вопросы медиации. И отрадно, что сейчас этот тренд есть. Власть договаривается с бизнесом, ищет компромиссы, которые, с одной стороны, позволили бы государству решать его социальные задачи и, с другой, позволяли работать бизнесу., руководитель управления контрольно-надзорной деятельности и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Самарской области:- Важным инструментом для снижения административной нагрузки на бизнес стала процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Ежегодно независимую общественную оценку проходит более тысячи новых нормативных актов областных и муниципальных ведомств. За 2017-2018 годы мы получили от предпринимателей более 450 замечаний относительно новых законов и правил, около 70% из них было учтено. Мы призываем бизнес активнее участвовать в процедуре ОРВ и высказывать не только замечания, но и конструктивные предложения., генеральный директор ООО «Независимый кадастровый центр»:- В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, позволяющие после оспаривания кадастровой стоимости проводить перерасчет начисленных налогов не только за прошедший год, но и за три предшествующих года. Правда, касается это только тех случаев, когда судебное решение было принято после 1 января 2019 года. Кроме того, с этого года в Самарской области начинает работу ГБУ «Центр кадастровой оценки», который займется переоценкой кадастровой стоимости. Он должен обновить данные по участкам промышленного назначения, сельхозземлям и землям лесного фонда. Это, безусловно, позитивный тренд. Однако нерешенной остается проблема классификации перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в Самарской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налогообложения. Часто в перечень налогооблагаемых участков или зданий оказываются включены не только торговые или деловые объекты, но и, например, территории заводов. Исключить же объект из перечня предприниматель может только через суд и только на один год. Этот вопрос нужно решать., вице-президент Палаты адвокатов Самарской области:- Важно, чтобы каждый предприниматель в каждом кафе, парикмахерской, магазине имел на руках конкретный список требований всех надзорных органов и ведомств. При этом данный список должен быть кратким и максимально прозрачным. Кроме того, важно, чтобы на сайтах всех федеральных и региональных ведомств были размещены судебные решения по делам против предпринимателей, принятые не в пользу госорганов. Сейчас такие документы размещают у себя Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба. Это снизит количество неправомерных решений., общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере незаконного уголовного преследования и реализации амнистии:- О проблеме незаконного уголовного преследования бизнеса много говорят, но мало кто представляет ее масштабы. По данным 2016-2017 годов, из 100 тысяч возбужденных уголовных дел до суда доходили только 6-8 тысяч. Более 20 тысяч из недошедших до суда дел касаются предпринимательства. А ведь есть много рычагов давления на бизнес и без возбуждения уголовных дел - обыски, аресты счетов, изъятие оргтехники. Все это, конечно, не способствует нормальной работе предпринимателей.