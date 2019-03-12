На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе в течение шести лет направят 2,6 млрд рублей
12 марта 2019 17:53
88
Должно быть комфортно и понятно
Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу создать максимально удобные условия для ведения бизнеса в регионе и перевести контрольные мероприятия в отношении предпринимателей в электронный вид. «Не за рейтинги мы боремся, не за места, а за то, чтобы в Самарской области было комфортно вести бизнес - на понятных условиях, с понятными результатами. На это нацелена работа правительства», - подчеркнул он на февральском совещании по развитию инвестклимата.
В ходе дискуссии на круглом столе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов отметил, что в регионе значительно усилились работа по устранению препятствий для ведения бизнеса: «Институт уполномоченного не только помогает выявить проблемы, но и выступает посредником для их эффективного решения. В частности, мы работаем в тесном взаимодействии с прокуратурой - за пять лет провели более трехсот совместных выездов по сигналам предпринимателей».
Руководитель управления контрольно-надзорной деятельности и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Елена Петрухина отметила, что с 2019 года поддержка предпринимательства будет осуществляться в рамках соответствующего национального проекта. «Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта в регионе за шесть лет должен составить 2,6 млрд рублей», - сообщила она.
Среди главных направлений работы - улучшение условий ведения бизнеса, повышение доступности финансовых ресурсов, меры по акселерации малого бизнеса, поддержка фермерства и популяризация предпринимательства. Сейчас в губернии формируется перечень областного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено в аренду бизнесу на льготных условиях. Вырастет финансирование Гарантийного фонда Самарской области - это даст возможность увеличить число льготных займов и гарантий для самозанятых граждан и женщин-бизнесменов после 40 лет. До 2024 года будет открыто 10 центров «Мой бизнес», финансирование «Центра поддержки экспорта» уже в этом году вырастет на 70 млн рублей.
Острые вопросы
Участники круглого стола обозначили проблемы, препятствующие ведению бизнеса. Среди них еще недавно лидирующее место занимала выдача разрешений на строительство. Заместитель министра строительства Эдуард Гафиятуллин сообщил, что сейчас предусмотренный законом срок оказания госуслуги по выдаче разрешительной документации не должен превышать семи дней, а в Самарской области он в среднем составляет 4,6 дня. Правда, это относится только к тем случаям, когда в Минстрой поступает правильно оформленный пакет документов.
Еще одна «болевая точка» - завышенная кадастровая стоимость земли и имущества, что влияет как на стоимость аренды, так и на сумму налогов. «Десять процентов всех исков в стране по снижению кадастровой стоимости приходится именно на Самарскую область, - рассказала общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере кадастров и земельных отношений Людмила Сенилова. - Интересно, что после таких судов администрация Тольятти разработала проект постановления, устанавливающего повышающие коэффициенты, аргументируя это «выпадающими доходами».
Еще одна актуальная проблема, по ее словам, касается неправильного отнесения производственных помещений к категории деловых или торговых объектов, что также повышает ставку по аренде и налогам.
Кроме того, на круглом столе обсуждались вопросы уголовного преследования предпринимателей. Евгений Борисов предложил провести опрос адвокатов, работающих в этой сфере, чтобы выявить наиболее острые вопросы и выработать предложения по их решению.
«Нужны долгосрочные правила игры»
Эксперты отметили позитивные тренды во взаимоотношениях власти и бизнеса
Евгений Борисов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области:
- Бизнес может развиваться только тогда, когда ему комфортно, и только там, где ему удобно и выгодно работать. Важно понимать, что бизнес - это сложный организм с очень тонкими настройками. Если, например, мы завтра начнем брать с предпринимателя десять копеек вместо одной, то надо понимать, что бизнесу их надо где-то заработать. Поэтому необходимо создавать комфортный бизнес-климат. В первую очередь должны быть долгосрочные правила игры, которые не меняются ежеминутно. Сейчас крайне важно, что власть слышит бизнес, приглашает экспертное сообщество участвовать в программах, где отрабатываются целевые модели. Там участвуют молодые, грамотные представители бизнеса, которые пропускают нововведения через свое восприятие и предлагают внятные решения. Я очень хотел бы, чтобы во взаимоотношениях власти и бизнеса главными были не вопросы конфронтации, а вопросы медиации. И отрадно, что сейчас этот тренд есть. Власть договаривается с бизнесом, ищет компромиссы, которые, с одной стороны, позволили бы государству решать его социальные задачи и, с другой, позволяли работать бизнесу.
Елена Петрухина, руководитель управления контрольно-надзорной деятельности и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Самарской области:
- Важным инструментом для снижения административной нагрузки на бизнес стала процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Ежегодно независимую общественную оценку проходит более тысячи новых нормативных актов областных и муниципальных ведомств. За 2017-2018 годы мы получили от предпринимателей более 450 замечаний относительно новых законов и правил, около 70% из них было учтено. Мы призываем бизнес активнее участвовать в процедуре ОРВ и высказывать не только замечания, но и конструктивные предложения.
Надежда Рыбакова, генеральный директор ООО «Независимый кадастровый центр»:
- В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, позволяющие после оспаривания кадастровой стоимости проводить перерасчет начисленных налогов не только за прошедший год, но и за три предшествующих года. Правда, касается это только тех случаев, когда судебное решение было принято после 1 января 2019 года. Кроме того, с этого года в Самарской области начинает работу ГБУ «Центр кадастровой оценки», который займется переоценкой кадастровой стоимости. Он должен обновить данные по участкам промышленного назначения, сельхозземлям и землям лесного фонда. Это, безусловно, позитивный тренд. Однако нерешенной остается проблема классификации перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в Самарской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налогообложения. Часто в перечень налогооблагаемых участков или зданий оказываются включены не только торговые или деловые объекты, но и, например, территории заводов. Исключить же объект из перечня предприниматель может только через суд и только на один год. Этот вопрос нужно решать.
Алексей Бородин, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области:
- Важно, чтобы каждый предприниматель в каждом кафе, парикмахерской, магазине имел на руках конкретный список требований всех надзорных органов и ведомств. При этом данный список должен быть кратким и максимально прозрачным. Кроме того, важно, чтобы на сайтах всех федеральных и региональных ведомств были размещены судебные решения по делам против предпринимателей, принятые не в пользу госорганов. Сейчас такие документы размещают у себя Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба. Это снизит количество неправомерных решений.
Вахтанги Арзиани, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере незаконного уголовного преследования и реализации амнистии:
- О проблеме незаконного уголовного преследования бизнеса много говорят, но мало кто представляет ее масштабы. По данным 2016-2017 годов, из 100 тысяч возбужденных уголовных дел до суда доходили только 6-8 тысяч. Более 20 тысяч из недошедших до суда дел касаются предпринимательства. А ведь есть много рычагов давления на бизнес и без возбуждения уголовных дел - обыски, аресты счетов, изъятие оргтехники. Все это, конечно, не способствует нормальной работе предпринимателей.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 марта 2019 18:04
На Даудова и ранее поступали жалобы на угрозы правозащитникам, журналистам и интернет-пользователям. Социум
111
12 марта 2019 17:53
Дмитрий Азаров поставил задачу создать максимально удобные условия для ведения бизнеса в регионе и перевести контрольные мероприятия в отношении... Социум
86
12 марта 2019 17:19
Выставка будет работать до 31 мая 2019 года. Социум
90
Здравоохранение
12 марта 2019 15:02
В Самарской области показатель снизился на 1,7 %. Здравоохранение
297
12 марта 2019 12:14
Самарская область не вошла в первую пятерку. Здравоохранение
508
11 марта 2019 09:22
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году. Здравоохранение
276
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
406
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
685
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
561
Туризм
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
163
6 марта 2019 13:50
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
417
28 февраля 2019 12:44
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
347
Образование
12 марта 2019 13:55
Об этом сообщил первый проректор Самарского университета Роман Самсонов. Образование
132
12 марта 2019 10:47
Кроме того, 43% родителей уверены, что детям следует одеваться в деловом стиле. Образование
325
12 марта 2019 10:12
На сайте СГЭУ уже размещены программы развития вуза от претендентов. Образование
558
Культура
12 марта 2019 13:36
Организаторы фестиваля от Самарской филармонии расскажут о его проведении, особенностях фестиваля этого года. Культура
116
11 марта 2019 21:03
Что из программы главного национального театрального конкурса можно посмотреть, не выезжая из Самары или даже не выходя из дома. Культура
282
11 марта 2019 12:47
Открытие выставки 13 марта в 15.00 в здании особняка Клодта (ул. Куйбышева, 139). Культура
336
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
34
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
533
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1004
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
430
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
790
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
790
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
778
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1486
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1334
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1013
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1114
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
443
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
753
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1217
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
968
Мероприятия