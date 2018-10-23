На площадке Самарского университета пройдет Всероссийский театральный фестиваль “Увертюра”

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С инициативой о проведении фестиваля вышли студенты Самарского университета. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) поддержало начинание.В Самару приедут молодежные театры из Белгорода, Брянска, Волгограда, Глазова (Удмуртия), Пушкино (Московская область) и Уфы (Башкортостан). Самарский регион представят учебный театр СГИК, АРТ-Студия «ORANGE» и коллектив народного творчества театр-студия «САД». Среди хэдлайнеров фестиваля выступит «SlavТеатр» из Екатеринбурга, который представит спектакль-перфоманс “Класс-концерт” вне конкурсной программы.Участники фестиваля будут выступать в режиме нон-стоп. Четырехдневный марафон разножанровых постановок оценят жюри, в составе которого как самарские профессионалы, так и приглашенные деятели искусства:Ольга Парфенова, актриса театра и кино, режиссер, преподаватель по актерскому мастерству и режиссуре в СпбГУКИ (Санкт-Петербург),Роман Сидоренко, актер «Театра у Нарвских ворот» (Санкт-Петербург),Вячеслав Белоусов, заслуженный работник культуры РФ, режиссер, драматург, (Екатеринбург),Владимир Сухов, актер Самарского академического театра драмы им. М. Горького, (Самара),Ирина Сидоренко, актриса театра и кино, режиссер, художественный руководитель молодёжного театра драмы "Мастерская" (Самара).Программа фестиваля включает также мастер-классы экспертов и членов жюри по режиссуре, актерскому мастерству, сценической речи, пластике, сценическому бою и драматургии.Итоги фестиваля будут подведены на торжественной церемонии закрытия фестиваля 1 ноября, передает пресс-служба Самарского университета.