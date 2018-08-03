На площадке "Лига труда" форума iВолга Дмитрий Азаров пообщался с командой молодых профессионалов региона

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Ребята настроены на победу, хотя конкуренция будет серьёзная.Капитан команды, тольяттинка Екатерина Афанасьева, представит регион в номинации «дошкольное образование».В соревнованиях #WorldSkills участвует более 3 лет.Ее секрет успеха: «Чтобы бороться за высокие места, нужно выходить и получать удовольствие. И не волноваться»."Национальный чемпионат - это, в первую очередь, обмен опытом, знаниями. Вы будете общаться, наладите контакты с такими же энергичными, профессиональными людьми из разных регионов России. Это будет способствовать успеху каждого из вас, успеху региона и всей страны"- отметил Дмитрий Азаров.