На площади Славы в Самаре торжественно отметят День пограничника
25 мая 2017 17:18
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Пограничную службу в Приволжском федеральном округе представляет Отряд пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.
Празднование Дня пограничника имеет многолетнюю историю. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет об учреждении пограничной охраны РСФСР, который определял ее задачи, права и обязанности. Декрет стал первым
государственным актом, провозгласившим необходимость защиты пограничных интересов Советской республики и создания для этого специальной вооруженной силы. В 1958 году этот день официально был объявлен профессиональным праздником пограничников. В 1994 году Указом Президента России был подтвержден статус этой праздничной даты.
В Самаре День пограничника проводится с 80-х годов прошлого века, когда на площадях и в парках города Куйбышева собирались ветераны-пограничники, чтоб встретить сослуживцев, рассказать молодежи и жителям города о почетной и
ответственной службе защитников границы. С 1994 года в качестве организатора празднования Дня пограничника в Самаре выступил Отряд пограничного контроля «Поволжье».
В этот день запланированы:
- встреча ветеранов пограничников, проходивших военную службу в различных регионах нашей страны и за её пределами;
- торжественное построение пограничников всех поколений;
- возложение венков и цветов к барельефу Родины-матери и Вечному огню;
- проведение выставки ретро автомобилей времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото sonko.samregion.ru
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