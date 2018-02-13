На площади Славы состоялась торжественная передача автобусов "МАЗ" для самарских маршрутов

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Открывая торжественную церемонию,в первую очередь отметил, что деловые связи между Россией и Белоруссией активно развиваются. И залогом продуктивного сотрудничества являются подписанные важнейшие соглашения между двумя государствами."Я очень признателен вам, что вы уделяете такое пристальное внимание развитию взаимоотношений между нашими регионами. Я уверен, что ваш визит даст новый импульс для сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь", - обратился глава региона к Игорю Петришенко.Также Дмитрий Азаров отметил, что продукция Минского автомобильного завода (МАЗ) очень знакома жителям губернии и очень хорошо себя зарекомендовала."Наш регион готовится принять гостей со всего света в рамках проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Для нас очень важно, что Самарская область получила комфортабельные, современные, соответствующие всем требованиям пассажирские автобусы, - сказал Дмитрий Азаров.В завершение выступления глава региона заверил, что все договоренности, которые были намечены в рамках насыщенного визита делегации Республики Беларусь, будут реализованы."С нашей стороны, мы чувствуем заинтересованный и основательный подход к сотрудничеству между Самарской областью и Республикой Беларусь. У нас намечен ряд конкретных, эффективных шагов, которые позволят нам вывести нашу совместную работу на более высокий уровень. Потенциал как нашей республики, так и Самарской области очень большой, - сказал в своем выступлении. - Сегодня мы торжественно передаем наши лучшие экспортные автобусы завода "МАЗ", которые будут создавать комфорт для жителей Самарской области".Затем Дмитрий Азаров вместе с Игорем Петришенко лично осмотрели новый транспорт. Современные автобусы "МАЗ" рассчитаны на 27 посадочных мест. Общая вместимость - 72 человека. В каждом автобусе установлены пандусы для маломобильных граждан, а также камеры видеонаблюдения. Материалы с камер будут храниться в течение месяца.Всего на пассажирские линии Самары вскоре выйдут 100 новых автобусов. Их закупку произвело ООО "СамараАвтоГаз". Управляющий компаниейрассказал Дмитрию Азарову и Игорю Петришенко, что их компания пользуется автобусами "МАЗ" уже на протяжении четырех лет."Это очень хорошие автобусы, собранные из автокомпонентов известных мировых производителей. У них очень высокое качество, и они всегда готовы выйти на маршрут", - сказал Дмитрий Камынин.Фото: Игорь Казановский/ Волга Ньюс