На площади Славы состоялась торжественная передача автобусов "МАЗ" для самарских маршрутов
13 февраля 2018 17:08
79
Открывая торжественную церемонию, Дмитрий Азаров в первую очередь отметил, что деловые связи между Россией и Белоруссией активно развиваются. И залогом продуктивного сотрудничества являются подписанные важнейшие соглашения между двумя государствами.
"Я очень признателен вам, что вы уделяете такое пристальное внимание развитию взаимоотношений между нашими регионами. Я уверен, что ваш визит даст новый импульс для сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь", - обратился глава региона к Игорю Петришенко.
Также Дмитрий Азаров отметил, что продукция Минского автомобильного завода (МАЗ) очень знакома жителям губернии и очень хорошо себя зарекомендовала.
"Наш регион готовится принять гостей со всего света в рамках проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Для нас очень важно, что Самарская область получила комфортабельные, современные, соответствующие всем требованиям пассажирские автобусы, - сказал Дмитрий Азаров.
В завершение выступления глава региона заверил, что все договоренности, которые были намечены в рамках насыщенного визита делегации Республики Беларусь, будут реализованы.
"С нашей стороны, мы чувствуем заинтересованный и основательный подход к сотрудничеству между Самарской областью и Республикой Беларусь. У нас намечен ряд конкретных, эффективных шагов, которые позволят нам вывести нашу совместную работу на более высокий уровень. Потенциал как нашей республики, так и Самарской области очень большой, - сказал в своем выступлении Игорь Петришенко. - Сегодня мы торжественно передаем наши лучшие экспортные автобусы завода "МАЗ", которые будут создавать комфорт для жителей Самарской области".
Затем Дмитрий Азаров вместе с Игорем Петришенко лично осмотрели новый транспорт. Современные автобусы "МАЗ" рассчитаны на 27 посадочных мест. Общая вместимость - 72 человека. В каждом автобусе установлены пандусы для маломобильных граждан, а также камеры видеонаблюдения. Материалы с камер будут храниться в течение месяца.
Всего на пассажирские линии Самары вскоре выйдут 100 новых автобусов. Их закупку произвело ООО "СамараАвтоГаз". Управляющий компанией Дмитрий Камынин рассказал Дмитрию Азарову и Игорю Петришенко, что их компания пользуется автобусами "МАЗ" уже на протяжении четырех лет.
"Это очень хорошие автобусы, собранные из автокомпонентов известных мировых производителей. У них очень высокое качество, и они всегда готовы выйти на маршрут", - сказал Дмитрий Камынин.
Фото: Игорь Казановский/ Волга Ньюс
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 февраля 2018 18:06
Большинство - 71% - считают, что мемориал надо изменить, вернув вид на Волгу с площади Славы. Второй вариант, который выбрали 29% респондентов, подразумевает... Социум
16
13 февраля 2018 17:56
Социум
18
13 февраля 2018 17:49
Помимо работы с заявками на цифровой платформе осуществляется алгоритмизированное управление ключевыми процессами Дельфийских игр. Социум
39
Здравоохранение
12 февраля 2018 13:57
Всего в областном центре на карантине находится 25 школ. Здравоохранение
561
9 февраля 2018 14:29
После окончания обследования будут даны рекомендации врача-терапевта. Здравоохранение
574
9 февраля 2018 11:22
Медики призывают сделать прививку против гриппа. Здравоохранение
551
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
140
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
372
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
396
Туризм
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
304
7 февраля 2018 13:27
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
262
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
158
Образование
13 февраля 2018 17:52Среднее образование в Германии для школьников
Среднее образование в Германии для школьников дает отличную возможность вашему ребенку получить качественно образование в Европе и знания которые помогут... Образование
20
13 февраля 2018 13:19
Отбор состоится в рамках первого дня робототехнического фестиваля «Робофест-Приволжье». Образование
119
12 февраля 2018 20:50
Уже по сложившейся традиции педагоги из Германии посетят уроки и внеклассные мероприятия самарских учителей, а затем самостоятельно проведут занятия по... Образование
274
Культура
13 февраля 2018 13:38
Участвовать в турнире могут молодые поэты от 14 до 27 лет. Культура
121
13 февраля 2018 12:25
Выступление состоится 24 февраля. Культура
145
13 февраля 2018 11:20
В экспозициях музея отражена служба военнослужащих Вооруженных Сил СССР в Эфиопии, Анголе и других странах. Культура
156
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
217
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
583
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
568
Видео
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
356
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
556
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
589
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1862
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
637
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
631
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
456
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3543
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2041
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2466
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2363
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1981
Мероприятия