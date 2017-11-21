На площади Славы откроется выставка об архитектуре Самары
21 ноября 2017 10:54
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В четверг, 23 ноября, в 14:00, на площади Славы откроется выставка "Самарская архитектура на перекрестке времени и культуры".
Выставка поделена на три раздела — "История архитектуры Самары", "Современная архитектура в контексте исторического города", "Объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018". Вместе они позволят представить и осмыслить выдающиеся самарские постройки разного периода: дореволюционную архитектуру XIX и начала XX веков, конструктивизм и "сталинский ампир" 1920–1950 гг., "советский модернизм" 1960–1980 гг., постсоветскую архитектуру 1990–2000 гг. и современную архитектуру XXI века. Экспозиция показывает основные вехи формирования местной архитектурной школы на примере наиболее значимых сооружений, пути ее развития.
Выставка организована региональным отделением Союза архитекторов при поддержке правительства области, самарской мэрии и регионального управления охраны памятников и архитектурно-строительного журнала "А.С.С. — Проект Волга".
В экспозиции использованы тексты и фотографии Виталия Самогорова, Валентина Пастушенко, Виталия Стадникова, Олега Федорова, Армена Арутюнова, Ирины Сапожниковой, Дмитрия Моргуна, а также фотоматериалы раздела "История архитектуры Самары" студии "Файн Дизайн" Сергея Рыбалкина, пишет Волга Ньюс.
В дни выставки в Доме архитектора эксперты и представители общественности обсудят значимые объекты архитектурного прошлого и настоящего. Пройдут лекции ведущих архитекторов и архитектурных критиков. Анонсы мероприятий в Доме архитектора будут своевременно размещаться на сайте регионального отделения Союза архитекторов.
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