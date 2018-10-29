На площади Куйбышева состоится репетиция Парада Памяти
29 октября 2018 14:40
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Программа репетиции 30 октября 2018 года:
11.00 – 12.00 - Самарский Гарнизонный Дом офицеров, большой зал(ул. Шостаковича, 7), организационное совещание. Участники: члены
организационного комитета и старшие парадных расчетов военного и гражданского прохождения.
12.00 – 13.00 - площадь им. Куйбышева. Репетиция парада. В репетиции принимают участие старшие парадных расчетов и ответственные от учреждений.
13.00-14.00 – Смотр парадных расчётов «Марш Устинова», площадь им. В.В. Куйбышева. Количество участников: 1 000 человек.
Смотр парадных расчётов «Марш Устинова», посвященный 110-летию Маршала Дмитрия Фёдоровича Устинова проводится в рамках Парада Памяти «Оружие Победы». В первый раз парадным маршем по площади пройдут самарские юнармейцы, кадеты воспитанники военно-патриотических клубов, школьники города - потомки тех, кто, защищал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, тех, кто ковал в тылу оружие Победы, тех, кто совершал героические подвиги и верил, что будущие поколения будут жить и помнить. Члены жюри: Баранов Александр Иванович - председатель Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары»,Протченко Александр Иванович - командующий Парадом Памяти «Оружие Победы», Хохлунов Николай Петрович - председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Пронин Владимир Николаевич - председатель СГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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