На площади Куйбышева самарцы отметили годовщину воссоединения России и Крыма

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Глава регионапоблагодарил земляков за солидарность, которую наш народ проявил 4 года назад, и за активность на выборах Президента сегодня , сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.Состоялся торжественный концерт, и, несмотря на «немартовский мороз, на площади было тепло от позитивных эмоций и улыбок!».Закончились торжества масштабным салютом.