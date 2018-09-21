На площади Куйбышева пройдет выставка-показ «Сделано в Самаре»

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Выставка будет работать с 10.00 до 18.00.Свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервисаПосетителям будут предложены туристические сувениры, футболки, бейсболки, свитшоты с символами города, изделия из керамики, тарелки и кружки, фигуры, которые выполнены в виде зданий и памятников Самары и многое другое.Также запланирована работа творческих мастерских, где можно попробовать себя в качестве мастера, и сделать все своими руками.