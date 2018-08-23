На площади Куйбышева пройдет баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева

99

Нынешний турнир — девятый по счету. С каждым годом соревнования становятся еще более масштабными и расширяют географию участников. В увлекательнейших играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов.В рамках Samara Open будут разыграны призы в 14 категориях. Принять участие в турнире смогут все желающие, начиная с 9 лет.Матчи будут проходить на 22 площадках. В программе Samara Open-2018 — множество различных конкурсов, которые пройдут как на конкурсном кольце (здесь шанс выиграть приз получит любой желающий), так и на центральном корте — как, например, традиционный Slamdunk contest (конкурс по броскам сверху).Проявить свои спортивные способности участники и гости турнира смогут также на площадке «БаскетГТО». Успешно проходя предложенные на ней тесты, можно заработать «баскеты» - специальную валюту, которая будет действовать только 2 сентября на территории турнира. Потратить их можно будет в сувенирной лавке на многочисленные призы от организаторов и партнеров турнира.В матче открытии турнира Samara Open примут участие известные спортсмены, политики, бизнесмены.Также на территории Samara Open будут организованы многочисленные развлекательные площадки для участников и болельщиков всех возрастов.Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, Федерации баскетбола Самарской области, Федерации баскетбола г.о.Самара.Актуальная информация о турнире Samara Open, а также регистрация участников соревнований — на сайте basket63.ru.Внимание: регистрация команд продлится до 31 августа, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары